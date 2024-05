A- A+

MÚSICA Conheça Mc Baba, o rapper surdo que viralizou com música em que não usa palavras identificáveis Conhecido como 'rapper silencioso', ele repercutiu mundialmente com sua colaboração na canção 'Oko Lela Epa Ya Nani'

Uma música formada por batidas tradicionais de um rap, mas com a voz do MC sem formar uma palavra, logo chamou a atenção dos internautas nas últimas semanas. O estranhamento se manteve durante toda a canção, com o avanço do ritmo, a voz do rapper permaneceu sem palavras identificáveis. O que tornou a experiência uma situação marcante foi o fato desta música ter sido produzida pelo primeiro rapper surdo do Congo, Mc Baba.

Baba iniciou a sua carreira 2021 e se destacou em seu país primeiro em batalhas freestyle (rimas improvisadas), logo depois entrou em uma dupla com o artista Paterne Maestro. Eles se intitulavam como La Baseron, mas em 2023 ele anunciou o fim da dupla para focar em uma carreira solo.

Seu sucesso internacional com a canção "Oko Lela Epa Ya Nani", em tradução livre, "para quem você vai chorar", em que ele trabalha com Paterne Maestro, se tornou um destaque justamente pelo fato do músico não cantar com palavras mas usar sons — que uma pessoa surda e com dificuldade de fala, faz — para se comunicar.

Subgênero do hip hop: 'deaf hop'

O rapper ficou conhecido como o primeiro Mc mudo e surdo a cantar, mas ele não é o primeiro a fazer rap. O americano Warren "Wawa" Snipe se tornou uma referência para a comunidade de deficientes auditivos criando um álbum inteiro voltado para esse público, além disso, em 2005, foi o criador do subgênero do hip hop chamado "dip hop" ou "deaf hop", hip hop para surdos. Ele ainda participou do principal evento esportivo dos Estados Unidos, o Superbowl duas vezes, trazendo o seu trabalho com pessoas surdas para o público geral.





Neste gênero a diferença é que as músicas são feitas por linguagens de sinais. Nomes como o finlandês Singmark e o brasileiro Rap Cardoso são destaques.

Mesmo que Mc Baba não forme palavras, ele não é considerado mudo, pois, emite sons. Uma pessoa surda só pode ser considerada muda se não houver possibilidade de produzir nenhum tipo de som.

Veja também

Televisão De volta às novelas, Eduardo Moscovis se diverte com o avarento Quintino, de "No Rancho Fundo