Famosos Helicóptero e 62 empresas: conheça a fortuna do bilionário discreto que encantou Franciny Elke Noivo de influencer, empresário Tony Maleh deu aeronave personalizada de presente para a amada, que compartilhou nas redes e se declarou: "Não tenho legenda"

Franciny Ehlke já prometeu que vai voar: “Só sei que agora eu tenho um helicóptero e vou sair voando por aí”, comemorou em uma publicação no Instagram no último fim de semana.

Mas também não é para menos.

O presente do noivo, Antoine Maleh (ou Tony), surpreendeu os internautas e revelou ainda mais do grande potencial financeiro do empresário, que tem participação em mais de 60 empresas, seja como sócio fundador ou investidor.

A influencer, que é dona de uma marca de cosméticos de beleza, já até deu uma voltinha pelos ares com sua nova aeronave.

“Curtindo (meu) presentinho novo”, disse ela ao publicar um registro de uma viagem que faria para Sorocaba, no interior de São Paulo. Nas publicações, ela posa junto com o amado.

Empresário de sucesso aos 36 anos, Tony é sócio fundador e tem investimentos em 62 empresas do ramo da saúde, finanças e tecnologia, de acordo com o jornal Extra.

Em um perfil no LinkedIn, ele afirma ter participado da criação de companhias como a Tailor Exchange, Hospital Royal Care e South Capital Ventures, algumas com mais de 10 anos de existência.

Formado em ciências da computação na Universidade Mackenzie e em física na PUC-SP, o empresário tem um faturamento anual estimado em cerca de R$ 1,6 bilhão, segundo o Extra.

Nas redes, entretanto, ele prefere manter um perfil mais discreto, com poucas aparições (vez ou outra, é que aparece no perfil de Franciny).

Tony já deu outras demonstrações de sua riqueza anteriormente. Ao pedir a influencer em casamento, o empresário deu um anel de ouro branco 9 K, da marca Glamira, para ela.

A peça de luxo, que conta com um diamante de 0.3 K e outras 35 pedras de brilhante no aro do anel, custa nada menos que R$ 5 milhões.

“Passei minha vida inteira esperando você aparecer. Você chegou e coloriu meu mundo. E agora, não imagino o que é ter uma vida sem te ter ao meu lado. Obrigada, meu amor, por cuidar tão bem de mim e me fazer a mulher mais feliz desse mundo! Te amo, pra sempre”, disse Franciny ao se declarar para o noivo.

Em meio às declarações de amor da influencer, internautas até brincam perguntando se Tony não teria um irmão com quem poderia engatar um romance.

