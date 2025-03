A- A+

CELEBRIDADES Conheça o ator que usou da própria fortuna para quitar mais dívidas milionárias de desconhecidos Iniciativa faz parte de um esforço do artista para ajudar pessoas endividadas e denunciar os abusos da indústria de crédito no Reino Unido

Conhecido por papéis em filmes como "A Rainha" e "Crepúsculo", o ator galês Michael Sheen atraiu holofotes ao usar, recentemente, cerca de 100 mil libras (aproximadamente R$ 747 mil, na cotação atual) de sua própria fortuna para comprar e quitar 1 milhão de libras (R$ 7,5 milhões) em dívidas de 900 moradores de Port Talbot, no sul do País de Gales.

A iniciativa, segundo o canal CNN, faz parte de um esforço do artista para ajudar pessoas endividadas e denunciar os abusos da indústria de crédito no Reino Unido. Para quitar as dívidas, Sheen usou um mecanismo do mercado financeiro que permite a empresas especializadas comprar pacotes de dívidas por valores muito abaixo do total devido.





Quem é Michael Sheen?

Nascido em 5 de fevereiro de 1969, Michael Sheen cresceu em Port Talbot, uma cidade operária, onde desenvolveu apreciação pela atuação. Ele ganhou destaque no teatro ao interpretar figuras emblemáticas, como Romeu, da produção "Romeu e Julieta" desenvolvida pela Royal Shakespeare Company em 1994, e em montagens de "Look Back in Anger", em 1994 e 1999.

No cinema, interpretou figuras culturais notáveis, como o ex-primeiro ministro britânico Tony Blair em "A Rainha" (2006), o apresentador David Frost em "Frost/Nixon" (2008) e o técnico de futebol Brian Clough em "The Damned United" (2009).

O ator participou também de franquias populares, como "Underworld" e a saga "Crespúsculo", além de filmes como "Alice no País das Maravilhas" (2010) e "Meia-Noite em Paris" (2011).

Ativismo

Em 2016, o ator já havia anunciado que deixaria de atuar para se tornar um ativista político em tempo integral.

"Da mesma forma que os nazistas tiveram que ser interrompidos na Alemanha nos anos trinta, essa coisa que está em ascensão tem que ser interrompida", disse Sheen ao jornal britânico "The Times" sobre a sua saída de Hollywood, na época.

O projeto que envolveu quitar dívidas de desconhecidos começou há dois anos e teve como alvo a população de Port Talbot, uma cidade marcada pelo declínio da indústria siderúrgica, o que deixou muitos moradores desempregados e endividados.

No documentário Michael Sheen’s One Million Pound Giveaway, exibido na rede britânica Channel 4, Sheen relata a realidade da crise econômica local. Em um dos trechos, ele descreve como trabalhadores do aço choram ao falar sobre a perda de seus empregos.

Além da ação direta para ajudar os moradores endividados, Sheen também tem se dedicado a pressionar o governo britânico na regulamentação do setor de crédito e nas iniciativas para coibir práticas abusivas. Ele defende a aprovação da Fair Banking Act, uma lei que garantiria condições justas de empréstimos para pessoas de baixa renda e, assim, reduziria a dependência de credores que cobram juros abusivos.

Em 2017, o ator também fundou o grupo End High Cost Credit Alliance, voltado para a luta contra os altos custos do crédito no Reino Unido.

