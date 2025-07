A- A+

Conheça o cachorro real que inspirou Krypto, super-doguinho que rouba a cena no novo 'Superman'

Destaque nos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira (10), "Superman" tem como uma de suas estrelas o doguinho (ou melhor, super-doguinho) Krypto. O animal tem inúmeras cenas no novo filme e é parte importante da trama.

Krypto foi inspirado em um cachorro real: Ozu, animal adotado pelo diretor e roteirista James Gunn.

"Krypto é baseado em meu cachorro. Não quis trazer um personagem só por trazer. Vivia um período que meu cachorro estava me atormentando e eu simplesmente fiquei feliz pensando: que bom que ele não tem superpoderes. Inserindo um personagem como o Krypto você bagunça o cenário", falou Gunn em coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro, em junho. "As pessoas acham fofo porque não convivem com ele, ele é horrível (risos)"

Apesar de "horrível", Ozu é muito amado por Gunn e a esposa, Jennifer Holland, que sempre compartilham imagens do animal nas redes sociais. Os dois também são pais da gata Emily e da doguinha Lola, da raça Puggle.

Ozu é um cãozinho da raça Terrier, mas foi adotado pelo diretor pouco antes de começar a trabalhar no roteiro de "Superman".

Em outubro de 2024, Gunn comentou a relação entre Krypto e Ozu em post no Instagram. "Ozu, que veio de uma situação de maus-tratos de animais, onde morava em um quintal com outros 60 cães, sem contatos com seres humanos, era problemático, para dizer o mínimo. Ele entrou imediatamente e destruiu nossa casa, nossos sapatos, nossos móveis — até comeu meu laptop. Demorou muito até que ele nos deixasse tocá-lo", lembrou o cineasta, que concluiu: "Assim como Krypto entrou no roteiro e mudou o formato da história, Ozu mudou minha vida."

