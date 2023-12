Conheça o castelo na Escócia que inspirou Walt Disney e voltou a ser rosa

A- A+

Como cenário de quase todo conto de fada existe um lindo castelo — cuja beleza só não pode ser comparada à da princesa moradora dele, claro. Mas este não era tanto o caso de Craigievar, uma edificação que, apesar de ter inspirado Walt Disney, já não tinha todo o esplendor em razão da perda da coloração original, cor-de-rosa. Depois, no entanto, de passar por uma restauração na fachada, a luxuosa moradia voltou a ter a tonalidade pela qual ficou famosa.

Além da volta do cor-de-rosa, os reparos de conservação visavam tornar o "edifício mais resistente aos efeitos das mudanças climáticas", disse Annie Robertson, da National Trust for Scotland, em comunicado divulgado pela instituição ainda em 2022, no início da restauração. Apesar de a obra ter ficado concluída no final deste mês de dezembro, o castelo deverá ser reaberto para visitações apenas na primavera (no Hemisfério Norte; outono, no Brasil) do ano que vem.

Uma característica, porém, não havia se perdido durante os mais de quatro séculos de existência desta edificação: a estrutura, que supostamente também serviu como inspiração para a construção do castelo símbolo de Walt Disney (residência oficial da princesa Cinderela), de acordo com a própria National Trust for Scotland, em um comunicado.



"O Castelo de Craigievar é icônico. Suas famosas paredes cor de rosa e muitas torres fazem dele o clássico castelo de conto de fadas — dizem até que inspirou o Castelo da Cinderela da Disney", afirma a instituição.

Além da beleza externa, que voltou a poder ser admirada, de acordo com a página oficial do castelo, administrado pelo National Trust for Scotland, o interior da edificação é composto por “impressionantes coleções de arte, armaduras e armas em um ambiente único”.

