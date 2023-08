Conheça o fenômeno Oliver Anthony, anônimo que chegou ao topo das paradas nos EUA

A- A+

Ele desbancou a toda poderosa Taylor Swift e chegou ao topo das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, com sua "Rich men north of Richmond", segundo a revista Billboard. Não faz muito tempo, no entanto, Oliver Anthony era um completo desconhecido. É a primeira vez na história, aliás, que um artista chega ao primeiro lugar da Billboard Hot 100 sem nunca ter ocupado qualquer outra posição da lista.

A canção, que virou fenômeno nos Estados Unidos, fala da realidade de trabalhadores que vendem a alma, desperdiçando a vida, “trabalhando o dia todo” por “um salário de merda” enquanto os ricos que vivem ao norte de Richmond (cidade ao sul da capital americana, Washington) querem o “controle total”. A música vem sendo considerada um "hino político dos trabalhadores" por parte de setores da direita americana, descontentes com o governo Biden.

Com um nome artístico é uma referência ao avô, Christopher Anthony Lunsford tem 30 anos e é fazendeiro. Ele tem uma propriedade de 34 hectares em Farmville, no estado da Virgínia, onde mora com três cachorros. Começou a jogar suas composições nas plataformas por volta de 2022. Ele lançou "Rich men north of Richmond" de forma independente, no YouTube, onde o vídeo já acumula mais de 46 milhões de visualizações desde que foi postado no dia 8 de agosto. Antes disso, o músico vinha lutando contra o alcoolismo há cinco anos.

Oliver tem como uma de suas grandes inspirações a lenda da música country Hiram "Hank" Williams (1923-1953). Ao contrário do ídolo, no entanto, ele aparente ser uma pessoa tímida e reservada. Até agora, vem rejeitando contratos com gravadoras, o que tem despertado a curiosidade de fãs e do mercado da música. Um dos contratos recusados girava em torno de US$ 8 milhões, segundo a imprensa americana. "Todo mundo na ‘indústria’ está me apressando para assinar algo, mas só queremos ir com calma agora", ele escreveu em seu Facebook.

Embora sua música tenha se tornado um símbolo da direita nos Estados Unidos, Anthony já disse que é apartidário. E já reclamou sobre a "apropriação" de seu trabalho por setores daquele campo político. "Vejo a direita tentando me caracterizar como um dos seus, e vejo a esquerda tentando me desacreditar, acho que em retaliação. Essa merda tem que parar", disse ele à revista Variety.

