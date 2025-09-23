A- A+

TELEVISÃO Conheça o LightWire, grupo brasileiro conquistou vaga na grande final do America's Got Talent Coletivo criado em São Paulo disputa prêmio do reality americano nesta quarta e quinta-feira (23 e 24)

Eles chegaram lá. O grupo brasileiro de performance LightWire vai disputar a final do show de talentos America's Got Talent, da emissora americana NBC. Sediado em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, o grupo, que mistura técnicas de dança e movimento com uso de música, projeção em telões e roupas especiais cravejadas de LEDs, está entre os seis finalistas desta edição, disputando o prêmio de US$ 1 milhão.

O grupo conquistou a votação popular após apresentar, nas semifinais, uma mistura de coloridos representando o fundo do mar, dos rios e da fauna marinha brasileira. As finais do AGT acontecem em dois dias: a apresentação será ao vivo na terça-feira (23) e em seguida será aberta a votação para definir o campeão, que será anunciado na quarta-feira (24).



O programa não é exibido ao vivo para nenhum serviço de streaming do Brasil (o Prime Video exibe apenas os episódios antigos), mas é possível acompanhar as apresentações no canal oficial da atração no YouTube.





Como foi a trajetória do LightWire na competição

Antes de garantir a vaga nas semifinais e passarem à grende final do America's Got Talent, o LightWire já tinha conquistado o público e o júri do show ainda na estreia da competição, no fim de maio, quando fizeram o jurado Simon Cowell apertar um botão dourado na bancada em que ficam os avaliadores, o que fez o grupo ir direto para a etapa eliminatória do programa, que é disputada ao vivo.

A apresentação, que usou elementos da fauna e da flora amazônica, misturou elementos de tecnologia e música criada a partir de canções tradicionais de povos originários do Brasil.

“Honestamente, essa foi uma das melhores apresentações ao vivo que já vi" afirma Simon Cowell.

"Na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas, vemos coisas incríveis nas cerimônias de abertura, e isso está no mesmo nível” completou o criador do programa.

Veja também