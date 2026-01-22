A- A+

RUMO AO OSCAR 2026 Conheça o parque gráfico da Folha de Pernambuco, que aparece em cena de "O Agente Secreto" Impressa em pleno século XXI, uma edição de 1977 ganhou vida nas engrenagens da Folha de Pernambuco e entrou para a história de "O Agente Secreto", filme brasileiro com quatro indicações no Oscar 2026

Na trama do longa-metragem "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, que concorre ao Oscar 2026 em quatro categorias, um detalhe que pulsa como personagem silencioso: o jornal.

Em plena trama ambientada em 1977, as páginas do periódico noticiam histórias que perpassam o roteiro do filme, como a lendária Perna Cabeluda, o saldo de mortos no Carnaval ou um tubarão encontrado com uma perna intacta em seu estômago.

O curioso é que aquelas edições históricas, datadas de 6 e 25 de fevereiro de 1977, nasceram quase meio século depois. Saíram das rotativas em 26 de julho de 2024, no parque gráfico desta Folha de Pernambuco, especialmente para uma das cenas mais simbólicas do longa: o instante em que as notícias, ainda quentes, deixam a máquina e correm para as ruas, prontas para ganhar a boca do povo.

O cenário das engrenagens não foi escolhido ao acaso. Desde sua fundação, em 1998, o parque gráfico da Folha abriga uma robusta rotativa alemã Goss Community, adquirida pelo Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro, após ter servido ao extinto jornal baiano Bahia Hoje.

No filme, no entanto, ela assume outro papel: imprime o Diario de Pernambuco, veículo que circulava no ano que o longa-metragem foi ambientado.

Hoje, essa mesma máquina carrega um título raro: é o único parque gráfico próprio em operação em Pernambuco, fincado no Bairro do Recife.

A máquina que imprime memórias

Uma veterana de ferro e tinta que atravessou décadas sem sair de cena. “Podemos inferir que ela está em funcionamento há 50 anos, em uso contínuo”, observa o gerente industrial da Folha de Pernambuco, Gandhi Soares Barçanufu.

Capaz de rodar até 30 mil exemplares por hora, com 24 páginas totalmente coloridas, a rotativa opera como um organismo vivo. Seis profissionais comandam a impressão; outros dois cuidam da manutenção - essa, tarefa diária, feita duas vezes ao dia.

“Já que é uma máquina usada todos os dias, nós precisamos fazer a manutenção dela diariamente, devido aos materiais utilizados: tinta que endurece, a rolaria que tem que estar sempre trocando, as partes de borracha que são muito sensíveis”, explica Gandhi.

Trecho de cena de "O Agente Secreto" filmada no parque gráfico da Folha de Pernambuco | Foto: Reprodução

Para as telas do cinema

Para servir ao cinema, no entanto, foi preciso viajar no tempo também na técnica de impressão utilizada. Em 1977, os jornais tinham dimensões maiores, no formato standard (54cm x 36cm).

Hoje, a Folha adota o berliner (36cm x 29 cm), mais compacto. A solução exigiu engenho e paciência. “Foi feita uma adaptação. Utilizamos a chapa adequada, fizemos algumas alterações na parte mecânica, principalmente na dobradeira, e também utilizamos outra bobina para o formato específico de papel”, detalha Gandhi.

Nada saiu sem ensaio. “Fizemos um monte de testes antes, para na hora H não ter nenhum problema”, lembra ele. O dia de gravação virou a madrugada. “Chegamos aqui umas 8h e saímos por volta das 2h ou 3h da manhã.”

O esforço valeu. Hoje, 22 de janeiro de 2026, o longa teve quatro indicações ao Oscar 2026 – Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Filme.

