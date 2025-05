A- A+

Lady Gaga Conheça o pastor negro e gay que inspirou Lady Gaga em Born This Way Carl Bean destacou-se pelo ativismo no acolhimento de minorias nos EUA

Um homem negro, gay e evangélico, intérprete de um dos principais hinos do movimento LGBTQIA+ dos Estados Unidos, foi a inspiração de Lady Gaga para compor um de seus trabalhos mais marcantes: a música Born This Way, que dá nome ao álbum que consolidou a diva pop como aliada da luta por liberdade sexual e de diversidade de gênero.

Nascido em Baltimore, no estado americano de Maryland, Carl Bean foi o fundador e arcebispo do Unity Fellowship Church Movement, um movimento evangélico de igrejas progressistas que surgiu em Los Angeles, na Califórnia, em 1982, e se espalhou pelos Estados Unidos, pregando como lema que “Deus é amor, e amor é para todos”.

Antes de se dedicar ao sacerdócio, porém, ele foi um cantor de sucesso na Broadway, e o grande hit que marcou sua carreira foi a música I Was Born This Way (Eu nasci assim), escrita por Chris Spierer e Bunny Jones.

Sucesso nas pistas de dança e rádios quando foi lançada, em 1978, pela gravadora Motown Records, a música também se consagrou como uma das primeiras canções que falam abertamente sobre o orgulho de ser gay.

>> Confira a tradução da música:

I was born this way (Eu nasci assim)

Eu estou andando pela vida

Disfarçado pela natureza, sim

Você ri de mim

E me critica, sim

Porque eu sou feliz

Despreocupado e gay

Sim, eu sou gay

Isso não é um defeito, é um fato:

Eu nasci assim

Agora, eu não vou te julgar

Então não me julgue

Somos todos do jeito

Como a natureza quis que fôssemos

[Refrão]

Eu sou feliz

Sou despreocupado

Sou gay

Eu nasci assim

Qualquer fã de Lady Gaga reconhece imediatamente que o hit Born This Way (Nasci assim, em inglês), lançado em 2011, bebeu dessa fonte. E é algo que a cantora faz questão de afirmar.

“Born This Way, música e álbum, foram inspirados em Carl Bean, um ativista gay e negro que pregou, cantou e escreveu sobre ter nascido assim. Seu trabalho vem desde 1975, e 11 anos depois eu nasci. Obrigado por décadas de amor e bravura incansáveis, e por uma razão para cantar. Nós todos podemos sentir alegria, porque merecemos alegria. Porque merecemos o direito de inspirar tolerância, aceitação e liberdade para todos”, homenageou Lady Gaga.

Cantor, ativista e arcebispo

Bean foi criado por uma família evangélica em uma comunidade batista negra de Baltimore.

“Ao descobrir que sentia atração por pessoas do mesmo sexo, não havia ninguém para lhe dizer que ele deveria honrar e valorizar sua homossexualidade, ninguém para afirmar que ele não estava em erro, que o amor de Deus não tem fronteiras”, descreve sua biografia na página do movimento Unity Fellowship Church.

Como muitos jovens LGBTQIA+, Carl Bean foi expulso de casa e tentou tirar sua própria vida.

“Completamente devastado, Bean tentou suicídio aos 12 anos. Mas Deus o salvou, preparando-o para ajudar outros que são rejeitados e estigmatizados, outros que sofreriam dor, solidão e confusão ao serem informados de que não havia lugar para eles na igreja”, destaca a biografia.

Após a tentativa de suicídio, Bean conta em sua autobiografia, escrita em parceria com David Ritz, e também em entrevistas concedidas ao longo dos anos que o tratamento com psicoterapia permitiu que ele enxergasse a possibilidade de viver como um homem gay em vez de corresponder às expectativas da família.

Aos 16 anos, o menino que cantava na igreja batista se mudou para Nova York e entrou em um grupo de música gospel do Harlem, iniciando uma carreira musical que só seria interrompida anos depois, justamente após o lançamento da música que inspirou Lady Gaga.

Mesmo tendo se declarado gay e orgulhoso na canção, Bean conta que foi pressionado pela gravadora Motown a cantar músicas de amor heterossexuais, para mulheres, por serem mais comerciais.

Foi nesse momento que ele deixou a vida de músico para trás e mergulhou de vez na de pastor e ativista pelos direitos dos homossexuais e de pessoas com HIV.

Seu engajamento em pregar para gays negros e outras minorias foi o que culminou na fundação do movimento de igrejas progressistas.

“Independentemente de como você se identifica sexualmente dentro do arco-íris da sexualidade de Deus, saiba que você não está em erro. Homossexual, lésbica, bissexual, heterossexual, transexual... você não é um erro. Deus te fez do jeito que você é e Deus te ama exatamente assim. Então ame a si mesmo e saiba que você é muito especial!”, pregava Bean.

Proteção de minorias

Também foi sob a liderança de Bean que foi criado o Minority Aids Project (Projeto sobre Aids para Minorias), o principal ministério de alcance da Unity Fellowship of Christ Church.

O MAP foi a primeira agência de serviço comunitário, sem fins lucrativos, dos Estados Unidos, a ser fundada e gerida por pessoas negras, com o objetivo de educar e servir comunidades raciais que continuam sendo desproporcionalmente infectadas e afetadas pelo vírus HIV/aids.

Segundo a biografia do arcebispo, Bean considerava que seu ministério sempre será um contínuo atendimento às pessoas com HIV e aids, aos estigmatizados por sua orientação sexual, aos marginalizados, aos pobres, aos imigrantes sem documentos, aos que entram e saem do sistema prisional e aos jovens que estão dentro e fora de gangues.

O ativismo e a liderança no acolhimento de minorias fizeram com que Bean e os projetos criados por ele recebessem prêmios e certificados de diferentes entidades e instituições públicas e da sociedade civil. Carl Bean morreu aos 77 anos, em 2011.

Ao noticiar a morte do arcebispo, a BBC resgatou declarações em que Bean se diz honrado por ter inspirado Lady Gaga.

"Eu senti que foi uma grande homenagem e a continuação do trabalho de salvar vidas. Vocês sabem, I Was Born This Way foi uma benção na minha vida. E está sendo uma benção, mais uma vez, para a vida de uma outra geração por meio do que a Gaga fez."

