Antiguidade é posto, já diz a expressão popular. E não é que é verdade? Ao menos de acordo com o levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que divulgou ontem (15, Dia do Compositor) o ranking das canções mais tocadas em shows em todo o território brasileiro. E, olhe, o primeiro lugar prova que 'idade' não é limitação alguma no gosto popular.



Presença obrigatória no repertório de artistas de todos os gêneros, a letra "Evidências" foi a mais tocada nos palcos nacionais.



Lançada em 2017, a música, uma autoria de José Augusto e Paulo Sergio Valle, estourou com o público na voz da dupla Chitãozinho e Xororó.



José Augusto e Paulo Sérgio Valle estão entre os mais de 4 milhões de compositores cadastrados no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil, formada pelas associações Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC, além do Ecad.



Confira o ranking das músicas mais tocadas em shows de 2023, de acordo com o Ecad: "Evidências" (José Augusto e Paulo Sergio Valle); "Boate azul" (Benedito Seviero e Tomaz); "Baby me atende" (Igor Costa, Junior Angelim, Matheus Fernandes e Rodrigo Reys); "Arranhão" (Flavinho Do Kadet, Felipe Kef, Felipe Marins, Nudoze, Kaique Kef e Edson Garcia); "Não quero dinheiro" (Tim Maia); "Telefone mudo" (Peão Carreiro e Franco; "Cheia de manias" (Luiz Carlos); "Rolê" (Tarcísio do Acordeon e Dj Ivis); "Tentei te esquecer" (Cruz Gago); "Ainda ontem chorei de saudade" (Moacyr Franco); "Ameaça" (Guilherme Ferraz, Ray Antonio, Diego Ferrari, Leo Sagga, Paulo Pires e Everton Matos); "Vai lá em casa hoje" (Elcio Di Carvalho, Rafa Borges, Junior Pepato, Bia Frazo e Diego Silveira); "Praieiro" (Manno Goes); "Eva" (Cartavetrata, Umto e Ficarelli); "Pense em mim" (Mario Soares, Douglas Maio e Jose Ribeiro); "Bloqueado" (Renno Poeta, Kinho Chefão e Rodrigo Reys); "Mulher de fases" (Rodox e Digão); "País tropical" (Jorge Ben Jor); "Anna Julia" (Marcelo Camelo); "Malvada" (Rivaldo Soares, Shylton e Breno Lima).



