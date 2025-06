A- A+

STREAMING Conheça 'Olympo', nova série espanhola da Netflix que se tornou a mais vista no Brasil Dividido em oito episódios, seriado espanhol mistura suspense, drama e mundo do esporte

Mês após mês, a Netflix atualiza seu catálogo com ofertas que vão de dramas intensos a comédias, documentários reveladores e produções originais que marcam tendências. Em meio a todo esse conteúdo, algumas séries conseguem se destacar e se tornam verdadeiros fenômenos globais.



Esse parece ser o caso de "Olympo", a mais nova oferta da plataforma que, após seu lançamento, na última sexta-feira (20), não só superou todas as expectativas como rapidamente subiu ao primeiro lugar no Brasil.

A nova produção espanhola conta com oito episódios e um elenco liderado por Clara Galle. A ficção dramática narra a vida de um grupo de jovens nadadores que treinam e convivem em um centro de alto rendimento, enfrentando não apenas os desafios físicos do esporte de elite, mas também as emoções, os vínculos e as tensões que surgem em um ambiente tão exigente.





Entenda sobre o que é a série 'Olympo'

A história de Olympo gira em torno de Amaia Olavarría, interpretada por Clara Galle, uma jovem talentosa e exigente que lidera a seleção nacional de natação artística como capitã. Ela treina ao lado de outros atletas no CAR Pirineos, um centro de alto rendimento onde disciplina, pressão e excelência fazem parte do dia a dia.



Com uma personalidade perfeccionista que não tolera erros, seu mundo começa a desmoronar quando sua amiga e companheira de equipe, Nuria Bórgues, a supera pela primeira vez em uma competição, o que desperta na nadadora uma profunda crise interna.

No entanto, esse não é o único fato que a preocupa. Amaia começa a notar que vários atletas do centro melhoraram seu desempenho de maneiras inusitadas, quase impossíveis de explicar logicamente. À medida que a história avança, mistérios que misturam drama esportivo com suspense são revelados, enquanto a protagonista tenta descobrir o que está por trás dessas melhorias repentinas e até onde ela está disposta a ir para manter seu lugar no topo.

Além de uma trama que combina drama, esporte e mistério, Olympo se destaca por ter um elenco talentoso. Clara Galle brilha no papel principal de Amaia Olavarría, acompanhada por talentos como Agustín Della Corte (Roque Pérez), Nuno Gallego (Cristian Delallave), María Romanillos (Nuria Bórgues), Nira Osahia (Zoe Moral), Martí Cordero (Charly Lago), Andy Duato (Renata) e Najwa Khliwa (Fátima Amazian), que dão vida a um grupo de personagens intensos e complexos.

