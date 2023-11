A- A+

CELEBRIDADES Conheça os cinco exercícios que Anahi, do RBD, faz para manter o corpo em forma Cantora é um dos destaques da banda, que está em turnê no Brasil

Com ingressos esgotados para todos os oito shows pelo país, a banda RBD arrastou multidões de fãs saudosos por onde passou — e por onde ainda vai passar. E uma das coisas que mais chamaram a atenção do público foi a performance dos integrantes nos palcos, mesmo após anos sem apresentações.

Um dos destaques foi Anahi, que, aos 40 anos, esbanjou saúde e um corpo tonificado, usando peças que permitiam ver o abdômen trincado da cantora. A boa forma dela é resultado de uma rotina pesada de exercícios, os quais ela faz questão de mostrar em suas redes sociais.

Com mais de 12,7 milhões de seguidores no Instagram, ela compartilha, além das recentes performances e de momentos com a família (incluindo seus dois filhos), alguns de seus momentos treinando. Segundo o portal Mejor Com Salud, do diário espanhol As, a boa forma é resultado, principalmente, de cinco treinos específicos que a cantora tem em sua rotina.

1 - Levantamento de pesos

“Levantar pesos permite tonificar os músculos e desenvolver força. Você pode fazer isso com vários elementos, embora Anahí costuma compartilhar vídeos e fotos usando halteres em suas redes sociais”, destaca a publicação, que lembra ser necessário usar um peso adequado para a sua condição física, uma vez que excessos podem causar lesões.

2 - Correr na esteira

Um dos registros no Instagram da cantora mostra Anahi correndo em uma esteira. O que chama a atenção é o desempenho da cantora, que usa o aparelho em alta velocidade. A publicação destaca que, segundo a OMS, “esse exercício melhora a saúde mental e ajuda a aliviar o estresse do dia a dia”.

“Anahi é uma grande usuária de esteira, máquina que lhe permite fazer exercícios aeróbicos e atingir rapidamente um corpo em forma. [...] Para fazer este exercício, siga estas etapas: ligue o aparelho, comece caminhando e depois correndo em velocidade lenta para aquecer os músculos. Controlando a respiração, mantenha o ritmo pelo tempo que considerar necessário. Não é aconselhável ultrapassar 30 ou 40 minutos. Diminua lentamente até parar completamente”, diz a publicação.



3 - Pranchas abdominais

As pranchas isométricas são ideais para fortalecer o abdômen e perder peso, com cada minuto deste exercício ajudando a perder cerca de oito calorias. Segundo a publicação, existem várias formas de realizar esse exercício, mas a preferida de Anahi, como ela compartilha em suas redes sociais, é aquela feita apoiando os antebraços no chão.

“Deite-se de bruços com os antebraços e cotovelos apoiados no chão e as pernas esticadas. Mova os quadris para os dois lados. Se quiser adicionar complexidade ao exercício, você pode levantar os braços alternadamente. Mantenha o ritmo por 30 segundos a um minuto. Repita três vezes”, explica o texto.

4 - Agachamento com fitballs

As tradicionais bolas de exercícios são uma ótima ferramenta para quem quer fazer atividades físicas variadas mesmo com pouco espaço. Um dos mais tradicionais exercícios com a peça é o agachamento:

“Posicione a bola entre a parte inferior das costas e a parede. Certifique-se de que seus pés estejam separados na largura dos ombros. Com as costas retas e o abdômen contraído, abaixe-se lentamente como se estivesse sentado em uma cadeira, até criar um ângulo de 90°, mantendo os joelhos alinhados aos tornozelos. Mantenha a posição por cinco segundos e depois suba. Repita 15 vezes.”

5 - Pular corda

Lembra muito brincadeira de criança, mas os resultados são profissionais. Segundo a publicação, o “clássico exercício de pular corda traz muitos benefícios para o corpo, incluindo a queima de calorias”, além de envolver “um grande número de músculos”.

“Sua implementação é muito simples: basta uma corda 90 cm mais comprida que a sua altura e seguir os seguintes passos: fique em pé com os ombros relaxados e os antebraços para a frente. Certifique-se de que a corda esteja atrás de seus pés. Comece a pular sem dobrar muito os joelhos. Salte no seu próprio ritmo por um a dois minutos”, diz o texto.

Shows do RBD no Brasil

Depois de meses de espera, o grupo mexicano chegou ao país para oito apresentações da turnê "Soy Rebelde". A primeira apresentação aconteceu na última quinta-feira (9) no Engenhão, no Rio de Janeiro, seguida de outros shows na cidade e em São Paulo. Eles seguem no país para os próximos eventos, que ocorrem também na capital paulista, nos dias 16, 17, 18 e 19, no Allianz Parque.

A turnê é comemorativa e acontece 15 anos depois do fim do grupo. "Soy Rebelde" já arrastou multidões por países como Estados Unidos e Colômbia e termina em dezembro no México.

Setlist do show do RBD no Brasil

"Tras De mi";

"Um poco de tu amor";

"Cerquita de ti";

"Aun hay algo";

"Otro dia que vá";

Medley com as canções "Así soy yo", "Cuando el amor se acaba" e "Fuego";

"Inalcanzable";

Medley com as canções "Tenerte y quererte", "Me voy", "Dame", "Y no puedo olvidarte" e "Para olvidarte de mi";

"Enseñame";

"Que hay detras";

"Tu amor";

Medley com as canções "Era la musica", "Wanna play" e "Cariño mío";

"Celestial";

"Besame sin miedo";

"Ser o parecer";

Medley com as canções "Futuro ex-novio" e "Que fue del amor";

"No pares";

"Este corazón";

"Siempre he estado aqui";

"Empezar desde cero";

"Solo quedate en silencio";

"Sálvame";

"Nuestro amor";

"Rebelde".

