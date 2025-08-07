A- A+

CULTURA Conheça os dez novos patrimônios vivos de Pernambuco divulgados pelo Governo do Estado O estado tem, agora, 115 mestres, mestras e grupos culturais reconhecidos sob o título de Patrimônio Vivo

O Governo de Pernambuco, por meio de sua Secretaria de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), divulgou os nomes dos dez novos Patrimônios Vivos do Estado, escolhidos em votação, nesta quarta (6), pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (CEPPC-PE).

"Com grande alegria nós acompanhamos a eleição dos mais novos Patrimônios Vivos de Pernambuco, Estado pioneiro nessa política de preservação e que chega ao número de 115 titulações. Além do reconhecimento, essas pessoas e grupos culturais assumem a responsabilidade de transmitir seus saberes e tradições às gerações do presente e futuro”, celebra Renata Borba, presidente da Fundarpe.

Com os novos dez nomes anunciados, Pernambuco passa a ter um total de 115 títulos de Patrimônio Vivo reconhecidos. São mestres, mestras e grupos culturais de diferentes regiões do estado, detentores dos conhecimentos tradicionais de seu fazer cultural.

Os novos Patrimônios Vivos de Pernambuco são: Dona Maria Viúva (Maracatu de Baque Solto -Glória do Goitá, Zona da Mata), Boi Tira-Teima (Bumba Meu Boi - Caruaru, Agreste), Mestra Mariquinha do Samba de Coco (Samba de Coco - Tupanatinga, Agreste), Maestro Edson Rodrigues (Frevo - Música - Recife, RMR), Mestra Joana Cavalcante (Maracatu de Baque Virado - Recife, RMR), Maracatu Nação Raízes de Pai Adão (Maracatu de Baque Virado - Recife, RMR), Dona Dá (Carnavalesca - Olinda, RMR), Mestre Lourenço (Artesanato de Palha - Goiana – Zona da Mata Norte), Terezinha do Acordeon (Matrizes do Forró - Recife, RMR) e Xirumba Amorim (Fotografia - Olinda, RMR).

Conheça mais sobre cada Patrimônio Vivo



Boi Tira Teima

Criado em 1922, o grupo de Bumba Meu Boi é símbolo da cultura popular caruaruense. Liderado por Mestre Gerson e, posteriormente, por sua esposa Dona Lindaura e o filho Mestre Roberto Gercino, mantém viva a tradição centenária com ações educativas e socioculturais. Atua em festivais e escolas, com destaque para seus projetos formativos e o recente reconhecimento como Ponto de Cultura.

Dona Dá

Nascida no Recife em 1938, tornou-se figura central do Carnaval olindense. Recebeu o título de Cidadã Olindense por sua contribuição à folia e à cultura local. É símbolo da ligação afetiva e cultural entre as cidades-irmãs Recife e Olinda.

Dona Maria Viúva

Mestra do Maracatu Estrela da Tarde, fundado em seu terreiro em 1977. Sua vida é dedicada à preservação do maracatu de baque solto e à transmissão de saberes tradicionais através da oralidade e da vivência coletiva. Liderança respeitada, é referência viva da cultura afro-indígena pernambucana.

Mestra Mariquinha

Guardiã do Samba de Coco, dança desde a infância. Após a morte dos primeiros mestres, tornou-se a principal liderança da manifestação em Tupanatinga. Com memória afiada e vasto repertório oral, ensina e inspira novas gerações, mesmo com saúde fragilizada.

Maestro Edson Rodrigues

Instrumentista e regente, é autor do clássico frevo "Duas Épocas" (1965). Fundador da Banda Municipal do Recife, foi homenageado no documentário Sete Corações. Professor, arranjador e incentivador de novos músicos, é uma das maiores referências do frevo pernambucano.

Maracatu Nação Raízes de Pai Adão

Fundado em 1998 por descendentes de Pai Adão no Terreiro Obá Ogunté, representa a fusão entre o maracatu e a religiosidade afro-brasileira. Mantém viva a tradição Yorubana há nove gerações, com forte atuação comunitária e sociocultural.

Mestra Joana Cavalcante

Primeira mulher a liderar uma Nação de Maracatu (Encanto do Pina). Fundadora do movimento feminista Baque Mulher, promove cultura, empoderamento e resistência por meio da arte. Atua nacional e internacionalmente com oficinas, apresentações e projetos sociais voltados à juventude e às mulheres negras.

Mestre Lourenço

Artesão da fibra da Cana Brava, aprendeu sozinho a confeccionar cestos e utensílios. É referência no artesanato pernambucano e fundador de técnicas que sustentam sua família há décadas. É Mestre Artesão desde 2013 e símbolo de resistência e criatividade.

Terezinha do Acordeon

Pioneira entre mulheres sanfoneiras, começou a tocar ainda na infância. Gravou dez discos, participou de turnês internacionais e fundou o Bloco Sanfona do Povo. Liderança no forró, atua também em projetos beneficentes e é maestrina da Orquestra Sanfônica de Pernambuco.

Xirumba Amorim

Fotógrafo, cronista e artista plástico, documenta há mais de 50 anos o cotidiano e as lutas sociais do povo nordestino. Com exposições nacionais e internacionais, sua obra é uma crônica visual da realidade brasileira. Mesmo enfrentando problemas de saúde, segue ativo e comprometido com a arte e a memória coletiva.

