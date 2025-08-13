Conheça os participantes e veja o trailer de "Casamento às cegas Brasil: Nunca é tarde"

A- A+

Quinta temporada de "Casamento às cegas Brasil" chegando, agora como "Casamento às cegas Brasil: Nunca é tarde", dando chances a participantes com mais de 50 anos. A Netflix anunciou nesta quarta-feira os nomes escolhidos para o programa, o trailer e a data de estreia dos episódios. A primeira parte, com quatro episódios, entra na plataforma no dia 10 de setembro; outros quatro, no dia 17 de setembro. Os dois finais, focados nos casamentos, no dia 24 de setembro.

"O mais bonito dessa temporada é ver que os sentimentos continuam sendo os mesmos em qualquer idade" diz a atriz e apresentadora Camila Queiroz. "Inseguranças, dúvidas, paixões... Tudo isso faz parte do amor, seja aos 30 ou aos 60"

Conheça os participantes:



Aidê Torres, de 60 anos

Formadora de Plateia - São Paulo (SP)

Filha de paraguaios e mãe de três filhos (dois adotivos). Ama artes e acredita ter renascido aos 60 anos. Busca um homem bem-humorado e que aprecie as artes.

Ana Lúcia Custódio, de 60 anos

Corretora Imobiliária - São Paulo (SP)

Aposentada como funcionária pública, virou corretora. Mãe de duas filhas e avó de quatro netos. Ama cinema e festas de samba. Busca um parceiro que tope ir aos pagodes com ela.



Claudia Chaves, de 61 anos

Modelo - São Paulo (SP)

Trabalhou a vida toda com hotelaria e hoje atua como modelo. Nunca teve filhos. Procura um homem que goste de conversar e seja parceiro, mas sem ser pegajoso.



Eliane Neri (Lica), de 51 anos

Administradora de Empresas - Santo André (SP)

Natural de São Bernardo do Campo (SP), está solteira há seis anos. Foi casada duas vezes, sem filhos. Exigente, busca uma relação em que seja tratada como prioridade.



Fabiana Checchia, de 52 anos

Advogada - São Paulo (SP)

Paulistana, tem duas filhas e está solteira há três anos. Ama viajar, já foi bailarina e sonha em viver um amor na maturidade. Quer alguém que compartilhe suas aventuras.



Fátima Taffo, de 70 anos

Aposentada - São Paulo (SP)

Mãe de quatro filhos e avó de nove netos. Frequenta academia todos os dias e adora pubs de rock. Quer um homem que ela possa admirar para sempre.



Jacy Borges, de 61 anos

Aposentada - São Paulo (SP)

Funcionária pública municipal aposentada, é natural de Minas Gerais. Mora com o filho de 22 anos. Ama patins e crochê, e procura um homem que ame o sossego e a praia.



Luciana Rodriguez, de 50 anos

Gerente de Marketing Digital - São Paulo (SP)

Mãe de dois filhos. Teve um longo relacionamento com o pai deles e o último, com uma mulher mais jovem. Busca alguém que respeite as individualidades em uma relação.



Lucielma Cardeal, de 51 anos

Técnica em Logística - São Bernardo do Campo (SP)

Mãe de três filhos e avó de três netos. Gosta de samba, karaokê e bares. Nordestina, busca um homem que cuide dela de verdade após relações abusivas.



Maria Luiza Brufatto (Malu), de 63 anos

Empresária - São Paulo (SP)

Gaúcha, capricorniana convicta. Foi casada por 23 anos e hoje é dona de uma empresa de atendimento comercial. Procura um parceiro financeiramente independente.



Nívia Gälego, de 57 anos

Assistente de marketing de moda - São Paulo (SP)

Mãe de filhos gêmeos e viúva há três anos. Tem um clube de leitura com amigas. Após o luto, busca um novo amor para os próximos 30 anos.



Roseli Silva, de 55 anos

Enfermeira - São Paulo (SP)

Mãe de duas filhas e avó. É enfermeira e apresenta um programa de entrevistas na internet. Kardecista, vaidosa, não aceita homens controladores e quer um companheiro espiritualizado.



Silvia Malanzuki, de 62 anos

Atriz - São Paulo (SP)

Ex-comissária de voo, vive com mais de 10 gatos. Mãe de um filho, nunca casou. Pratica nunchaku e quer alguém que ame os animais e queira ser feliz com ela.



Tânia Felix, de 53 anos

Empresária - Votorantim (SP)

Dona de pizzaria, divide o dia entre a bicicleta e o trabalho. Mãe de dois filhos, sonha em se casar na Igreja. Procura um companheiro esportista e que ame viajar.



Ustinelli Arone, de 54 anos

Personal Trainer - São Paulo (SP)

Mãe de dois filhos e avó, divorciada há oito anos após traições. Gosta de dançar e treinar.

Claudio Hott, de 53 anos

Consultor Financeiro - São Paulo (SP)

Nascido em Volta Redonda (RJ), morava em São José dos Campos, mas se mudou para a capital paulista para ficar mais próximo do filho de 10 anos. Ama viajar e beber um bom vinho. Está atrás de uma companheira alto astral para curtir a vida ao máximo com ele.



Edmilson Assis, de 65 anos

Produtor de Eventos - São Paulo (SP)

Nascido na capital do Rio de Janeiro, mas morando atualmente na cidade de São Paulo, Edmilson tem dois filhos, da mesma idade, com duas mulheres diferentes. É apaixonado pela vida e pelas artes. Busca se casar formalmente pela primeira vez na vida.



Fábio Santos, de 53 anos

Advogado - São Paulo (SP)

Pai de três filhos e avô de uma criança de 3 anos, Fábio gosta de dançar, fumar charutos e de apreciar um bom vinho. Busca um relacionamento sem desconfianças, em que os dois sejam livres.



Geraldo Duarte, de 57 anos

Motorista de Aplicativo - São Paulo (SP)

Paulistano, Geraldo não tem filhos e mora sozinho. É católico e tem três irmãos. Procura uma companheira que seja calma.



Gustavo Cardoso, de 54 anos

Terapeuta Corporal - São Paulo (SP)

Nascido e criado em São Paulo, Gustavo cresceu em um orfanato até seus 19 anos. Faixa preta de caratê, já competiu internacionalmente. Tem uma filha de 16 anos. Busca uma mulher segura e bem resolvida emocionalmente.



Jobert Costa, de 55 anos

Publicitário – Salto (SP)

Nascido na capital paulista, mas morando no interior, Jobert foi casado duas vezes. Tem duas filhas e uma netinha. Adora andar de bike e cuidar do jardim de sua casa. Está atrás de alguém leve para viver ao seu lado.



Judicael Renouard, de 54 anos

Administrador de Empresas - São Paulo (SP)

Nascido em Le Mans, na França, foi casado por 22 anos com uma brasileira, com quem teve dois filhos. Adora pedalar e fazer trekking. Está procurando um relacionamento que não caia na rotina de casal.



Leonardo Vicentini, de 50 anos

Dentista - Indaiatuba (SP)

Nascido em Belo Horizonte (MG), foi casado duas vezes e tem três filhos. Sua filha mais velha tem 30 anos. Está atrás de uma mulher que não seja ciumenta.



Marcelo Ivanaskas, de 55 anos

Engenheiro e Administrador de Obras - São Paulo (SP)

Solteiro há cinco anos, tem um filho e três enteados que considera como filhos também. É avô. Procura alguém parecido com ele, já que não acredita que “os opostos se atraem”.



Mario Roberto, de 50 anos

Empresário - São Paulo (SP)

Natural de Barretos (SP), mora na capital desde 2000. Tem duas filhas, administra uma academia de luta, é capoeirista e trabalha no Carnaval. Está atrás de uma mulher que transborde sentimentos.



Mario Sérgio, de 67 anos

Publicitário - São José dos Campos (SP)

Nascido na capital paulista, Mario é pai de um filho de 15 anos. Apaixonado por música, adora tocar guitarra e violão. Busca uma mulher segura, pois diz que só assim consegue confiar na pessoa.



Ricardo Zanardo, de 53 anos

Empresário do ramo de cosméticos - São Paulo (SP)

Nasceu em Montevidéu, no Uruguai, e viveu em diversos países até se estabelecer em São Paulo. Pai de uma filha de 14 anos, é colecionador de perfumes e adora o mar. Sonha em encontrar um amor para o acompanhar em suas aventuras.



Rivo Abreu, de 67 anos

Gestor de Câmbio - São Paulo (SP)

Carioca da gema, Rivo tem uma filha adulta que mora em Paris, França. Praticante de crossfit e frequentador de festivais de música, foi casado três vezes e está solteiro há seis anos. Procura uma companheira animada igual a ele.



Samuel Freiria, de 51 anos

Artista Visual - Franca (SP)

É artista plástico e tatuador. Tem três filhas, com três mulheres diferentes. Está solteiro há cinco anos e em busca de um novo amor. Como ele mesmo diz, para ser sua companheira, tem que ter um “borogodó” a mais.

Wagner da Silva, de 58 anos

Designer de Impressão 3D - São Paulo (SP)

Foi casado duas vezes e está solteiro há um ano. Pai de três filhos, mora com a mãe para ajudá-la no dia a dia. Procura uma companheira que entenda que sua mãe é prioridade no momento.

