Conheça os primeiros escritores internacionais confirmados na Bienal do Livro

A 14ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que acontecerá entre os dias 6 e 15 de outubro, no Centro de Convenções, divulgou as primeiras atrações internacionais desta edição: a autora francesa Françoise Vergès e o peruano Oscar Barriga. Eles se juntam aos outros nomes anunciados na programação.



Vèrges é cientista política, historiadora, ativista e especialista em estudos pós-coloniais. Ela vem ao Brasil lançar o seu novo livro, intitulado "Programa de desordem absoluta" (Ubu Editora). Fabiana Moraes, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), fará a mediação da conversa. A presença da autora no evento foi possível graças a uma parceria da Bienal PE com a Embaixada da França e o Institut Français.



Nascido em Mollendo, Arequipa (Peru), Oscar Barriga é criador e diretor de sagas de ação e aventura baseadas na mitologia andina como "Ayar, a lenda dos Inkas", "Pachacutec" e "Guerreiros do deserto de Nazca", uma graphic novel que venceu o concurso de apoio a autores criativos na categoria jovem do Ministério da Cultura. Oscar é diretor e produtor de conteúdo internacional para empresas na Arábia, Canadá, Coréia e EUA.



Neste ano, a Bienal de Pernambuco traz o tema "Fome de quê? Você é o que você lê". Homenageando Lia de Itamaracá e Josué de Castro, o evento promete diversas atividades nos segmentos da educação, das artes e da cultura.

