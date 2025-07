Conheça Owen Cooper, ator de 15 anos indicado ao Emmy 2025 por 'Adolescência'

A- A+

Com apenas 15 anos, o inglês Owen Cooper está colocando Hollywood a seus pés. O ator da minissérie "Adolescência", intérprete de um menino de 13 anos que matou uma colega de escola a facadas, foi indicado nesta terça-feira ao Emmy de melhor ator coadjuvante em minissérie. Ele concorre com os veteranos Javier Bardem (de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", da Netflix), Bill Camp e Peter Sarsgaard (ambos de "Acima de qualquer suspeita", da Apple TV+), Rob Delaneyd( de "Morrendo por sexo", do Disney+) e seu colega de elenco Ashley Walter.

Jamie Miller foi o primeiro papel profissional de Owen, escolhido entre 500 meninos pelo diretor de casting Shaheen Baig.

“Eu nunca havia trabalhado antes, então apenas mandei uma fita, sem esperar muito,” disse Cooper ao jornal The Guardian. “Voltei da escola e minha mãe me disse que eu consegui o papel.”

Cooper já tem um trabalho agendado para estrear em fevereiro de 2026, com um elenco hollywoodiano. Ele estará em "O morro dos ventos uivantes", adaptação para os cinemas da obra de Emily Brönte dirigida por Emerald Fennell e com Margot Robbie no elenco. Ele fará a versão jovem do personagem Heathcliff, que também pertence a Jacob Elordi.

Em entrevista poucas semanas depois da estreia da série, Stephen Graham, criador de "Adolescência" e intérprete do pai do menino, falou sobre o processo de escalação de Owen.

"Ele fazia parte de um grupo de teatro adorável em Manchester, mas nunca tinha feito nada profissionalmente. Não tenho 100% de certeza, mas acho que o pessoal do teatro dele pode tê-lo indicado para os testes. Sendo totalmente honesto, acredito que Owen seja um daqueles fenômenos de uma geração. Levando em conta que essa foi sua primeira experiência, ele chegou no episódio três com as falas todas decoradas! E, quando terminávamos, especialmente depois do episódio um, era muito emocionante. Os atores mais velhos ficavam dizendo: “Nossa, essa foi difícil”, “uau”. E Owen corria para o andar de cima da casa para jogar bola com o tutor. Todo mundo perguntava: “Onde está o Owen?” E ele lá em cima, brincando"

