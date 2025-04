Conheça Peter, segurança de Lady Gaga que era fisiculturista e já participou de música da cantora

A- A+

O segurança da cantora Lady Gaga, que realiza seu segundo show no Brasil neste sábado (3) em Copacabana, já é conhecido pelos fãs de longa data da cantora.

Peter Van Der Veen, ou simplesmente Peter, chama a atenção dos little monsters (fãs da Gaga) pelo seu passado no fisiculturismo e por ter participado da música "Government Hooker", do álbum "Born This Way".

"Vocês sabiam que meu segurança faz a voz em Government Hooker? Ele está bem ali", disse ela, no vídeo abaixo, imitando a voz dele. "É assim que ele fala".

Já no fisiculturismo, Peter chegou a vencer o concurso Mr. Europe em 2005, antes de trabalhar com Lady Gaga.

A relação profissional entre Peter Gaga começou em 2010. O segurança trabalhou com a cantora por 5 anos seguidos e deu uma pausa em seus serviços em 2015, retornando para o trabalho em 2018.

Quando será o show de Lady Gaga no Rio?

Já chamada de “Mayhem on the beach”, em referência ao álbum mais recente da cantora, a mega-apresentação está marcada para o próximo sábado (3), nas areias da Praia de Copacabana.

A expectativa é reunir cerca de 1,6 milhão de pessoas.

