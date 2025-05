Conheça "Sentimental Value", favorito à Palma de Ouro recebeu 19 minutos de aplausos em Cannes

A- A+

O Festival de Cannes tem um novo favorito. Pelo menos no quesito do "aplausômedro". O drama norueguês "Sentimental Value" foi aplaudido por nada menos que 19 minutos após sua première de gala na noite da última quarta-feira (21), no evento francês. Novo filme do diretor Joachim Trier, de "A Pior Pessoa do Mundo" (2021), o longa também conquistou efusivos elogios por parte da imprensa internacional, que elevou o filme a favorito a conquista do Palma de Ouro.

Estrelado por Elle Fanning, Stellan Skarsgard e Renate Reinsve, o filme acompanha as irmãs Nora e Agnes, que se reencontram com o pai, Gustav, um carismático diretor de cinema que busca reviver sua carreira. Ele convida Nora para estrelar seu novo projeto, mas ela recusa. Em seguida, ela descobre que o pai ofereceu o papel a uma jovem estrela de Hollywood.

A recepção em Cannes emocionou o diretor e os atores do longa, que marcaram presença no Palácio dos Festivais. Apesar da reação muito positiva de boa parte da imprensa, "Sentimental Value" não encantou o crítico do Le Monde, cuja nota mínima prejudicou a avaliação média do filme no ranking do portal Screen Daily.



Até o momento, o longa possui média de 2,7 estrelas, estando atrás de "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho (2,8), de "Sound of falling", de Mascha Schilinski (2,8), de "It was just an accident", de Jafar Panahi (3,1) e de "Two prosecutors", de Sergei Loznitsa (3,1).

O vencedor da Palma de Ouro será anunciado no sábado (24).

