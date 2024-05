A- A+

Famosos Conheça Suzanna Freitas, a filha de Kelly Key e Latino que é confundida com a mãe nas redes sociais Influenciadora digital tem diário com dicas de viagens e lifestyle, acompanhado por 2 milhões de internautas

A influenciadora digital Suzanna Freitas, de 23 anos, publicou algumas fotos com Kelly Key no Instagram no último domingo (12), dia das mães. As imagens surpreenderam os internautas pela semelhança entre as duas. “A Suzanna parece mais com a Kelly do que a própria Kelly! Eu fico em choque, sinceramente”, comentou uma fã. Apontamentos sobre a aparência das duas, entretanto, não são nenhuma novidade.

No dia 20 de janeiro, Suzanna até brincou com a semelhança com a mãe em fotos publicadas na plataforma, nas quais aparece usando boina, crop top, shortinho, meias coloridas e botas rosas.

A caracterização lembrou os internautas ao modo com que Kelly Key se vestia nos anos 2000, quando fazia enorme sucesso com músicas como “Sou a Barbie girl”, “Cachorrinho” e “Baba”.

E a própria Suzanna já comentou sobre a aparência das duas. “Eu sou filha da Kelly Key e é óbvio que eu vou escutar algum comentário falando: 'Mas vocês são irmãs?’”, disse ela em uma publicação no TikTok. “Eu sou filha da Kelly Key e é óbvio que, quando eu era pequena, tinha algumas amigas que eram muito fãs da minha mãe naquela época e eu levava CDs e perfumes autografados da minha mãe para as minhas amiguinhas.”

Hoje influenciadora digital, a garota nasceu a partir do relacionamento de Kelly com o cantor Latino, que à época também era um dos artistas mais badalados no país. Entretanto, nos documentos de Suzanna constam também o nome de um outro pai, além do músico. No fim do ano passado, a influencer revelou em um vídeo publicado no TikTok que que acrescentou o nome do padrasto, Mico Freitas, na certidão de nascimento. A inclusão, segundo ela, ocorreu em 2018.





“Eu era muito pequenininha. Essa relação foi acontecendo muito naturalmente, tanto para mim quanto para meu genitor também, porque ele entende o papel e a importância que meu pai Mico tem na minha vida. Entre nós, entre eles, tudo é muito claro, porque entende a importância que teve na vida um do outro”, disse no vídeo.

No Instagram, ela faz questão de mostrar várias fotos ao lado do pai, Mico, casado com Kelly desde 2004. Na ocasião, Suzanna afirmou que o pai biológico super entendeu a proximidade com o padrasto.

A influenciadora tem perfis bombados na web. Somente no Instagram, é acompanhada por cerca de dois milhões de internautas. Já no TikTok, com 810 mil seguidores, já recebeu mais de 6,1 milhões de curtidas. Entre as principais publicações, Suzanna compartilha dicas de cuidados com a pele, diários de viagem e conteúdo sobre a sua rotina diária.

