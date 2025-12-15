Seg, 15 de Dezembro

NOVELA

Conheça trama de ''Coração Acelerado'', a próxima novela das sete, que aposta no universo sertanejo

A emissora escalou duas autoras que entendem bem a temática: Izabel de Oliveira (''Cheias de Charme'') e Maria Helena Nascimento (''Rock Story'')

''Coração Acelerado'' terá song camps, prática consagrada na indústria que promove encontros criativos entre compositores''Coração Acelerado'' terá song camps, prática consagrada na indústria que promove encontros criativos entre compositores - Foto: Divulgação/Globo

O universo da música sertaneja já rendeu bons momentos à teledramaturgia. De duplas fictícias de sucesso em tramas como ''O Rei do Gado'' e ''A Favorita'', aos bastidores da indústria musical que movimenta milhões abordado na recente ''Rensga Hits!'', a Globo sabe que existe um público em potencial para consumir produções do gênero.

É dessa vontade de fazer da música a grande protagonista da história que nasce ''Coração Acelerado'', próxima novela das sete, que tem estreia prevista para janeiro. Para a missão, a emissora escalou duas autoras que entendem bem sobre a união entre canções populares e telenovelas: Izabel de Oliveira, uma das responsáveis pelo êxito ''Cheias de Charme'', de 2012, e Maria Helena Nascimento, que escreveu a vibrante ''Rock Story'', de 2017.

''A proposta desse projeto é transformar o universo sertanejo em palco para uma história de amor, identidade e potência feminina'', destaca Izabel.

O mergulho no chamado feminejo é centralizado na história de Agrado Garcia, papel de Isadora Cruz, cantora e compositora talentosa que batalha para conquistar um lugar ao sol, inspirada por nomes como Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Roberta Miranda e outras cantoras que explodiram nas paradas musicais, despontando em um universo até então muito dominado por homens.

“A partir da perspectiva dessa heroína, a trama traz um sertanejo mais moderno, mostra o Centro-Oeste pujante e rico em cultura. Estamos mergulhadas nesse universo, com apoio de diferentes áreas dentro da emissora e com a afiliada em Goiânia”, destaca Maria Helena.

Logo que a sinopse foi aprovada e a novela recebeu sinal verde para ser produzida, a principal preocupação do diretor Carlos Araújo não foi pensar na ambientação, estética ou detalhes técnicos, mas na trilha sonora original, já que o objetivo do projeto é fazer com que os artistas da ficção tenham real conexão com o público.

''O telespectador pode esperar uma viagem sonora de lembranças e paixões, conduzida por uma trilha romântica, com boas surpresas, além da memória dos clássicos sertanejos'', explica o diretor.

A construção musical da obra foi resultado de um trabalho multidisciplinar e inovador. Em parceria com a Editora Warner Chappell, a emissora apostou na realização de song camps, prática consagrada na indústria que promove encontros criativos entre compositores. Com reuniões realizadas no Rio de Janeiro e em Goiás, os profissionais receberam um briefing detalhado sobre a trama e seus personagens.

Essa ação gerou cerca de 40 composições que ainda estão sendo selecionadas pelos produtores musicais Daniel Musy e Victor Pozas. ''Foi a primeira vez que trabalhamos com a Globo em song camps para uma novela, um projeto audiovisual de grande porte, e o maior desafio foi lidar com diversas demandas ao mesmo tempo, já que cada personagem exigia uma música específica. Desde o primeiro dia percebemos a qualidade do que estava sendo criado'', valoriza o diretor de repertório da Warner Chappell Music, Filippe Siqueira.

A preparação musical do elenco inclui aulas intensivas de canto e violão – instrumento central para João Raul, o mocinho da história interpretado por Filipe Bragança, e Agrado –, além de treinamento corporal e acompanhamento fonoaudiológico. Com as gravações acontecendo de forma intensa em locações no Centro-Oeste e nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, ''Coração Acelerado'' terá participações de sertanejos famosos durante a exibição.

No último mês de outubro, Bragança participou de um show da dupla Maiara e Maraísa, em Crixás, interior de Goiás. No palco, as irmãs e o astro fictício João Raul cantaram ''Fora do Compasso'', uma das primeiras faixas aprovadas dos song camps. Mais recentemente, foi a vez de Daniel e Michel Teló gravarem suas participações na trama.

Acostumados aos estúdios, ambos se divertiram em uma sequência que vai revisitar clássicos do cancioneiro rural. ''Eu sou muito noveleiro e fiquei feliz demais com o convite. Gosto muito da proposta da novela e já estou ansioso para a estreia e para ver a cena que fizemos'', ressalta Daniel.

''Coração Acelerado'' – Globo – estreia prevista para janeiro.

