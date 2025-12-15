A- A+

NOVELA Conheça trama de ''Coração Acelerado'', a próxima novela das sete, que aposta no universo sertanejo A emissora escalou duas autoras que entendem bem a temática: Izabel de Oliveira (''Cheias de Charme'') e Maria Helena Nascimento (''Rock Story'')

O universo da música sertaneja já rendeu bons momentos à teledramaturgia. De duplas fictícias de sucesso em tramas como ''O Rei do Gado'' e ''A Favorita'', aos bastidores da indústria musical que movimenta milhões abordado na recente ''Rensga Hits!'', a Globo sabe que existe um público em potencial para consumir produções do gênero.

É dessa vontade de fazer da música a grande protagonista da história que nasce ''Coração Acelerado'', próxima novela das sete, que tem estreia prevista para janeiro. Para a missão, a emissora escalou duas autoras que entendem bem sobre a união entre canções populares e telenovelas: Izabel de Oliveira, uma das responsáveis pelo êxito ''Cheias de Charme'', de 2012, e Maria Helena Nascimento, que escreveu a vibrante ''Rock Story'', de 2017.

''A proposta desse projeto é transformar o universo sertanejo em palco para uma história de amor, identidade e potência feminina'', destaca Izabel.

O mergulho no chamado feminejo é centralizado na história de Agrado Garcia, papel de Isadora Cruz, cantora e compositora talentosa que batalha para conquistar um lugar ao sol, inspirada por nomes como Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Roberta Miranda e outras cantoras que explodiram nas paradas musicais, despontando em um universo até então muito dominado por homens.

“A partir da perspectiva dessa heroína, a trama traz um sertanejo mais moderno, mostra o Centro-Oeste pujante e rico em cultura. Estamos mergulhadas nesse universo, com apoio de diferentes áreas dentro da emissora e com a afiliada em Goiânia”, destaca Maria Helena.

Logo que a sinopse foi aprovada e a novela recebeu sinal verde para ser produzida, a principal preocupação do diretor Carlos Araújo não foi pensar na ambientação, estética ou detalhes técnicos, mas na trilha sonora original, já que o objetivo do projeto é fazer com que os artistas da ficção tenham real conexão com o público.

''O telespectador pode esperar uma viagem sonora de lembranças e paixões, conduzida por uma trilha romântica, com boas surpresas, além da memória dos clássicos sertanejos'', explica o diretor.

A construção musical da obra foi resultado de um trabalho multidisciplinar e inovador. Em parceria com a Editora Warner Chappell, a emissora apostou na realização de song camps, prática consagrada na indústria que promove encontros criativos entre compositores. Com reuniões realizadas no Rio de Janeiro e em Goiás, os profissionais receberam um briefing detalhado sobre a trama e seus personagens.

Essa ação gerou cerca de 40 composições que ainda estão sendo selecionadas pelos produtores musicais Daniel Musy e Victor Pozas. ''Foi a primeira vez que trabalhamos com a Globo em song camps para uma novela, um projeto audiovisual de grande porte, e o maior desafio foi lidar com diversas demandas ao mesmo tempo, já que cada personagem exigia uma música específica. Desde o primeiro dia percebemos a qualidade do que estava sendo criado'', valoriza o diretor de repertório da Warner Chappell Music, Filippe Siqueira.

A preparação musical do elenco inclui aulas intensivas de canto e violão – instrumento central para João Raul, o mocinho da história interpretado por Filipe Bragança, e Agrado –, além de treinamento corporal e acompanhamento fonoaudiológico. Com as gravações acontecendo de forma intensa em locações no Centro-Oeste e nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, ''Coração Acelerado'' terá participações de sertanejos famosos durante a exibição.

No último mês de outubro, Bragança participou de um show da dupla Maiara e Maraísa, em Crixás, interior de Goiás. No palco, as irmãs e o astro fictício João Raul cantaram ''Fora do Compasso'', uma das primeiras faixas aprovadas dos song camps. Mais recentemente, foi a vez de Daniel e Michel Teló gravarem suas participações na trama.

Acostumados aos estúdios, ambos se divertiram em uma sequência que vai revisitar clássicos do cancioneiro rural. ''Eu sou muito noveleiro e fiquei feliz demais com o convite. Gosto muito da proposta da novela e já estou ansioso para a estreia e para ver a cena que fizemos'', ressalta Daniel.

''Coração Acelerado'' – Globo – estreia prevista para janeiro.

Veja também