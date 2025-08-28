A- A+

SAÚDE Conheça três alimentos essenciais da dieta de Arnold Schwarzenegger para manter forma aos 78 anos Revisão de ensaios clínicos constatou que maior ingestão de potássio reduziu pressão arterial sistólica em pessoas com hipertensão

A lenda do fisiculturismo e astro de filmes de ação Arnold Schwarzenegger come lentilhas, proteína em pó e bananas. Estes são os três alimentos básicos na dieta de Schwarzenegger aos 78 anos. As lentilhas são uma das melhores leguminosas em termos nutricionais, mas, neste artigo, vamos nos concentrar nas bananas e seus incríveis benefícios para a saúde e os músculos.

"Bananas são muito melhores do que um shake de proteína", disse o ator à revista Men's Health. "Algumas pessoas as criticam, e à maioria das frutas, por serem fontes ocultas de açúcar. Na verdade, pode ser um dos ajustes alimentares mais simples que podem ajudar a proteger você de doenças."

Pesquisadores descobriram que as bananas podem diminuir a pressão arterial e diminuir o risco de derrame. Um estudo com mais de 247 mil adultos concluiu que uma maior ingestão de potássio (apenas 1,6 grama a mais por dia) estava associada a um risco 21% menor de acidente vascular cerebral. Uma banana média contém aproximadamente 420 mg de potássio, tornando-se uma das maneiras mais fáceis (e saborosas) de cuidar do seu coração.





Uma revisão de 22 ensaios clínicos também constatou que uma maior ingestão de potássio reduziu a pressão arterial sistólica em 3,5 mm Hg em pessoas com hipertensão. Esse é o tipo de redução que se esperaria de medicamentos prescritos, mas pode ser alcançado adicionando mais alimentos ricos em potássio, como bananas, à sua dieta.

E os benefícios não param por aí. Bananas verdes (não maduras), ricas em amido resistente, podem promover a saúde intestinal, melhorar a sensibilidade à insulina e auxiliar no controle de peso. E se você precisa de um reforço no treino, as bananas têm um desempenho tão bom quanto bebidas esportivas em eventos de resistência. Em um estudo com ciclistas treinados, elas igualaram o desempenho de bebidas à base de carboidratos, mas com benefícios antioxidantes e de aumento de dopamina.

Incluir uma banana na sua rotina matinal ou no lanche pós-treino pode melhorar seu desempenho e sua saúde em geral. Experimente optar por uma banana verde algumas vezes por semana — fatiando-a em smoothies ou adicionando-a a muffins — e você obterá prebióticos para a saúde intestinal e energia constante.

