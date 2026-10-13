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STREAMING Conheça "VisionQuest", nova série da Marvel, que estreia no Disney+ nesta terça-feira (13) A produção chega no streaming com Paul Bettany retomando o papel de Visão

Nova série da Marvel protagonizada por Paul Bettany, "VisionQuest" chega ao Disney+ nesta terça-feira, 13. A produção, que encerra a trilogia televisiva formada ainda por WandaVision e Agatha Desde Sempre, mostrará o Visão tentando retomar sua vida após sua "ressurreição" no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

O lançamento da série acontecerá de forma semanal, com os dois primeiros episódios chegando no streaming às 22h desta noite.

No total, a temporada contará com oito capítulos, com o final da trama sendo disponibilizado em 10 de novembro.

Elogios e ressalvas

Com o embargo de críticas expirado, VisionQuest já começou a ter suas notas e análises agregadas pelo Rotten Tomatoes. De acordo com a ferramenta, a série chega ao público com 85% de aprovação da mídia especializada, com uma média de 7,3 de 10, contabilizada a partir de 34 críticas.

A nota deixa VisionQuest em patamar similar a Agatha Desde Sempre, que atualmente computa 84% de aprovação, enquanto WandaVision registra 92%.

Apesar da alta aprovação - como o Rotten Tomatoes registra produções com notas superiores a 6 de 10 -, os críticos indicaram alguns problemas na nova série. Alison Herman, da Variety, afirmou que VisionQuest "tem dificuldades de se conectar emocionalmente".

Para a jornalista, VisionQuest não consegue equilibrar as duas realidades de sua narrativa. "VisionQuest pode ser divertida em sua zona de conforto quando brinca com o espaço mental. Mas quando ela entra no mundo físico, a série não deixa uma marca duradoura."

Já Angie Han, do The Hollywood Reporter, classificou a produção como "às vezes tocante, às vezes cansativa", mas que vale a pena ser conferida para assistir à química entre os personagens. "A série está em seu melhor quando está simplesmente focada nos protagonistas e nas dinâmicas entre eles Mas VisionQuest tem ideias demais e pouca noção de como explorá-las."

Trama

VisionQuest acompanha o Visão Branco (Bettany), criado ao fim de WandaVision, que passou os últimos anos vivendo discretamente enquanto reflete sobre as memórias de suas versões anteriores que ele tem em sua mente.

Sua paz é interrompida quando um caçador de recompensas o ataca, obrigando-o a fugir ao lado de um jovem, Thomas (Ruaridh Mollica), reencarnação de um dos filhos que teve com a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) em WandaVision.

Enquanto isso, o Visão usa outras inteligências artificiais do MCU, incluindo o vilão Ultron (James Spader), para tentar dar sentido às memórias e emoções que ele tem de vidas passadas.

Calendário de lançamento

O calendário completo dos episódios de VisionQuest foi atualizado na última segunda-feira, 12, confirmando o lançamento semanal em cinco blocos de episódios, sempre às 22h.

A postagem, feita nas redes sociais oficiais da Marvel, também deu o título de todos os capítulos da minissérie, que fazem referência a comandos de computador e a momentos anteriores do Visão no universo cinematográfico.



Confira o trailer:

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