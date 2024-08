Conheça Zerb, o DJ brasileiro que lançou música com o Coldplay

A- A+

Nesta sexta-feira (02), o brasileiro DJ Zerb deu um deu grande passo em sua carreira com o lançamento da música feelslikeimfallinginlove em parceria com a banda britânica Coldplay. A faixa é o primeiro single de Moon Music, novo álbum do Coldplay, a ser lançado no dia 4 de outubro.

Em janeiro, o brasileiro viajou a Los Angeles com o sonho de criar contatos no meio musical. Em junho, a banda entrou em contato com ele para criar um remix da canção feelslikeimfallinginlove.

A primeira versão da música foi encaminhada para a banda, que surpreendeu DJ Zerb com o convite de entrar no estúdio da banda e trabalhar em conjunto na produção.

"A gente alterou toda a minha agenda para poder fazer isso acontecer. E aí, eu fui em uma primeira sessão com o Chris Martin. Era só para eu conhecer ele, mas a gente começou a conversar, começou a se animar, e acabou gravando um monte de coisa", disse em entrevista ao G1.

No Spotify, o DJ brasileiro conta com 16, 6 milhões de ouvintes mensais. Suas músicas mais famosas são Addicted e Mwaki, que juntas contam com 270 milhões de streamings no aplicativo.

Mwaki foi lançada em 2023, em parceria com a queniana Sofiya Nzau, e é sua produção mais viral. A música ganhou versões de nomes como Tiesto e Major Lazer.

Matheus Zerbini Massa, mais conhecido como DJ Zerb, de 26 anos, começou sua carreira musical quando era um adolescente.

Nascido em São Paulo, começou a trabalhar como DJ e produtor aos 14 anos. Em 2016, ele participou do Lollapalooza Brasil e se formou em publicidade e propaganda pela Universidade de São Paulo (USP).

Ao G1, ele explicou como sua formação como publicitário o ajudou em sua carreira de DJ. "Ao longo dos anos, além da produção visual, moldei toda identidade visual do projeto. Seja por meio da fotografia, do design de capas, agendas ou material de divulgação visual sempre foi parte integrante da minha construção como artista".

