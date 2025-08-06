Qua, 06 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta06/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
shows

Conjunto Quinteto Violado viaja o País com shows e oficinas

O espetáculo cênico-musical une música, teatro e literatura de cordel e conta com duas datas no Recife

Reportar Erro
Quinteto VioladoQuinteto Violado - Foto: Sandro Lins

O Quinteto Violado, conjunto instrumental-vocal recifense com mais de 50 anos de carreira, anuncia a turnê "Sertão", um espetáculo cênico-musical que une música, teatro e literatura de cordel. A estreia acontece em Vila Velha (ES), no domingo (10) com entrada gratuita.

O show também será apresentado em Mariana (MG), São Paulo, Itabira (MG), São Luís (MA), Campina Grande (PB), Brasília (GO), Maceió (AL) e, com duas datas, no Recife (PE).

Além das apresentações, o grupo oferece oficinas gratuitas de produção musical voltadas a jovens de baixa renda. No Recife, as atividades acontecem de 11 a 14 de agosto, no Conservatório Pernambucano de Música.

Cada oficina contará com cinco encontros de duas horas, divididos entre teoria e prática, em dias com aulas pela manhã e outros à tarde. Os músicos do Quinteto participarão diretamente das atividades práticas, orientando os participantes. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através de um formulário.

Leia também

• Classic Hall recebe "25 Anas", show de 25 anos de carreira de Ana Carolina

• Com show marcado no Recife, Alcione desmente boato de internação: "Estou bem de saúde"

• Flor Gil sai em turnê pelo Brasil e anuncia show extra em Salvador; confira

Reportar Erro

Veja também

Newsletter