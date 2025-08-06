Conjunto Quinteto Violado viaja o País com shows e oficinas
O espetáculo cênico-musical une música, teatro e literatura de cordel e conta com duas datas no Recife
O Quinteto Violado, conjunto instrumental-vocal recifense com mais de 50 anos de carreira, anuncia a turnê "Sertão", um espetáculo cênico-musical que une música, teatro e literatura de cordel. A estreia acontece em Vila Velha (ES), no domingo (10) com entrada gratuita.
O show também será apresentado em Mariana (MG), São Paulo, Itabira (MG), São Luís (MA), Campina Grande (PB), Brasília (GO), Maceió (AL) e, com duas datas, no Recife (PE).
Além das apresentações, o grupo oferece oficinas gratuitas de produção musical voltadas a jovens de baixa renda. No Recife, as atividades acontecem de 11 a 14 de agosto, no Conservatório Pernambucano de Música.
Cada oficina contará com cinco encontros de duas horas, divididos entre teoria e prática, em dias com aulas pela manhã e outros à tarde. Os músicos do Quinteto participarão diretamente das atividades práticas, orientando os participantes. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através de um formulário.