Connie Francis, cantora de "Pretty Little Baby", morre aos 87 anos

A cantora Connie Francis, que recentemente viralizou no TikTok com a canção Pretty Little Baby, de 1962, morreu na noite de terça-feira, 15, aos 87 anos. A causa não foi informada, mas ela chegou a ser internada em uma UTI no início do mês.

O anúncio da morte foi feito na noite de quarta, 16, em uma publicação no Facebook de Ron Roberts, amigo de longa data da artista e presidente da gravadora Concetta Records, que Connie era proprietária.

"É com grande pesar e extrema tristeza que informo o falecimento da minha querida amiga Connie Francis na noite passada. Sei que Connie aprovaria que seus fãs fossem os primeiros a saber desta triste notícia", escreveu ele.

Connie havia sido hospitalizada com fortes dores no dia 3 de julho, mas postou no Facebook no dia seguinte que estava se "sentindo muito melhor depois de uma boa noite". A família da cantora não informou se ela permaneceu no hospital.

A trajetória de Connie Francis

Nascida em Newark, no estado americano de Nova Jersey, Connie tornou-se uma das principais artistas femininas dos anos 1950 e 1960, com sucessos como Stupid Cupid, Who’s Sorry Now e Frankie

Ela também foi a primeira mulher a alcançar o topo da Billboard Hot 100, principal parada musical americana, com a canção Everybody’s Somebody’s Fool, de 1960. A cantora chegou a lançar álbuns em outros idiomas, como italiano, alemão e espanhol.

As décadas seguintes foram difíceis para Connie: ela foi abusada sexualmente - o criminoso nunca foi encontrado - e sofreu com uma depressão. Após uma cirurgia nasal, perdeu a voz e não pôde se apresentar até 1981. No mesmo ano, seu irmão foi assassinado pela máfia, o que fez com que ela saísse dos holofotes novamente

Em 1984, ela lançou um livro de memórias, Who’s Sorry Now?, que foi um best-seller nos Estados Unidos. Ela voltou a se apresentar ao vivo e só se aposentou oficialmente em 2018.

Connie foi casada quatro vezes. Ela deixa um filho, Joey Garzilli, adotado durante seu terceiro casamento, com o empresário Joseph Garzilli.

Sucesso no TikTok

Em junho deste ano, a canção Pretty Little Baby, lançada por Connie Francis em 1962, teve um ressurgimento ao viralizar no TikTok. A cantora chegou a usar as redes sociais para agradecer

"Meus agradecimentos a todos pela enorme recepção que deram a Pretty Little Baby. Tenho o prazer de me juntar à comunidade Tiktok e compartilhar esse momento com vocês. Primeira vez que faço lip sync (sincronização labial) com essa minha gravação de 63 anos", disse em um vídeo.

Segundo a Billboard, a faixa conta com mais de 10 bilhões de visualizações na rede social.

A música foi lançada quando a cantora tinha 23 anos de idade. A letra fala sobre uma jovem apaixonada. "Você pode perguntar para as flores / Fico sentada por horas / Contando a todos os passarinhos azuis / Aos pombinhos apaixonados / Meu lindo bebê, estou tão apaixonada por você", diz um trecho.

