Conrado Pouza, cantor e compositor de Santos, morre aos 45 anos por complicações da covid-19

Conrado Pouza, cantor e compositor de Santos, no litoral paulista, morreu aos 45 anos por complicações da covid-19, na quinta-feira (19). Ele passou uma semana internado na Casa de Saúde de Santos após contrair o vírus. Em julho, Pouza havia anunciado que estava curado da leucemia, doença com a qual foi diagnosticado em 2022.

Com 20 anos de carreira, Pouza fez apresentações internacionais e abriu shows de grandes nomes da MPB. Dentre eles, estão Nando Reis, Seu Jorge, Paula Lima e Mart'nália.

Após o diagnóstico de leucemia, o cantor mobilizou uma campanha por doação de sangue na Baixada Santista. Em 2023, passou por um transplante de medula óssea.

Com o resultado positivo do procedimento, retomou as atividades como músico e voltou a realizar shows. Neste ano, para celebrar a cura, fez um show no Teatro Guarany, em Santos, em julho.

Além de músico, era ator e gastrólogo. Costumava compartilhar imagens de suas criações gastronômicas no perfil do Instagram. Amigos e fãs deixaram comentários na rede social do cantor lamentando sua morte.

