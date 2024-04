A- A+

FIG 2024 Conselho de Cultura faz apelo para que Estado e Prefeitura de Garanhuns entrem em acordo pelo FIG Em nota nas redes sociais, Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC-PE) afirma ter recebido com frustração notícia sobre a saída do Governo de Pernambuco da organização do Festival em 2024

Após divulgação da programação da 32ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG 2024), feito pela prefeitura do município agrestino, no último dia 2 de abril, um dos mais tradicionais festejos de Pernambuco passou a ser destaque, nem tanto pelas atrações anunciadas, mas pelo imbróglio em razão das desavenças entre as gestões Raquel Lyra (PSDB) e Sivaldo Albino (PSB), prefeito de Garanhuns, sobre a realização do evento.

O Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), anunciou que estaria fora da realização do FIG 2024 - fato recebido com "surpresa, frustração e incertezas", pelo menos pelo Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC-PE).

Em nota via redes sociais, o Conselho relembrou a aprovação de uma Nota de Recomendação feita à Secult-PE, para criação - com extrema urgência - de uma Comissão Organizadora do FIG. "Já alertando para o curto prazo existente para organização (do festival)".









Reforçando ser o "FIG um patrimônio cultural do povo pernambucano", a nota ressalta, ainda, o "dever legal dos governos de manter a existência do Festival".



Em apelo à governadora Raquel Lyra e ao prefeito de Garanhuns Sivaldo Albino, o Conselhor fez um apelo para que as gestões "cheguem a um acordo para o bem dos fazedores de Cultura".

Veja a nota na íntegra:

NOTA PÚBLICA SOBRE A REALIZAÇÃO DO 32º FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS - FIG

"É com surpresa, frustração e incertezas que o Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC-PE) recebe a notícia do pronunciamento da Governadora Raquel Lyra (@raquellyragovernadorape) informando que o governo estadual não realizará a 32ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns-FIG. Em 10/01/24 o CEPC-PE aprovou uma Nota de Recomendação à Secult-PE para a criação, com extrema urgência, de uma Comissão Organizadora do FIG, já alertando para o curto prazo existente para a organização do mesmo. Em 28/02/24 o CEPC-PE participou de uma Reunião com os deputados Waldermar Borges (@waldemar_borges) e João Paulo (@joaopaulodopt), respectivamente presidente e vice-presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Pernambuco (@assembleiape), na qual relatou a falta de definição sobre a realização do FIG 2024 e solicitou uma mediação daquela Comissão para solucionar o impasse. O FIG é um Patrimônio Cultural do povo pernambucano, reconhecido pelo Estado de Pernambuco através da Lei 13.878/2009, não pertencendo a governos que se sucedem. Pelo contrário, os governos têm o dever legal de manter a existência do Festival e realizá-lo da melhor forma possível servindo ao desenvolvimento da cultura pernambucana. O uso deste nome sem autorização do governo estadual é uma usurpação de um bem público. O CEPC faz um apelo à Governadora Raquel Lira e ao Prefeito Sivaldo Albino para que cheguem a um acordo para o bem dos fazedores de cultura, para o bem do Patrimônio Cultural pernambucano e para o bem da cultura do nosso Estado". Recife, 12/04/2024 Conselho Estadual de Política Cultural de Pernambuco – CEPC-PE

