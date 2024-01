Conselho Editorial da Cepe retoma o recebimento de originais, com novos critérios; saiba mais

A- A+

O Conselho Editorial da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) anunciou que será retomado em fevereiro o recebimento de originais com novos critérios. Entre as novidades, tem a mudança na definição do prazo para a inscrição de livros, que inicia no dia 1 de fevereiro e termina no dia 4 de abril de 2024.

A seleção estava suspensa desde o início de 2023, mas segue sendo responsabilidade do colegiado analisar os trabalhos inscritos, selecionar e aprovar para publicação até 23 originais. Vale lembrar que o regulamento define que cada autor só poderá enviar uma única obra para avaliação.

A quantidade de livros foi definida pelo setor editorial e pela diretoria da Cepe em função da capacidade de publicação da empresa, pois a editora publica outros títulos, fora os indicados pelo conselho.

''Os novos critérios têm por objetivo otimizar o trabalho do conselho e da editora. A aprovação do conselho é necessária, mas não suficiente'', destaca o escritor, jornalista e presidente do conselho Fábio Lucas.

O processo de inscrição é feito através do site da Cepe e o interessado deve preencher um formulário e anexar o original em PDF. O texto não pode ter sido publicado em nenhum formato, incluindo e-book. No ato de inscrição, os autores precisam definir o gênero literário da obra e a faixa etária indicada para os títulos infantojuvenis.

O conselho espera, até o fim de 2024, ter concluído a leitura dos originais. Porém, o prazo depende do número de livros inscritos. Se a quantidade for grande, o processo de leitura e análise pode levar mais tempo. A previsão de publicação dos originais aprovados nesta chamada é em 2025.

''Nossa expectativa é de um bom número de inscritos e de uma boa qualidade de originais que vão chegar com a reabertura, tivemos muita procura nesse período em que o recebimento estava suspenso (devido a um passivo acumulado de cerca de 200 propostas), a Cepe é uma Editora muito visada por autores'', declara a jornalista e editora assistente da Cepe, Gianni Gianni.

Os originais deverão ter as seguintes temáticas e gêneros literários: antropologia, artes plásticas, arqueologia, biografia, ciências políticas, cinema, contos, correspondências, crítica literária, crítica teatral, crônicas, dramaturgia, ensaio sobre temas culturais, fotografia, história em quadrinhos, literatura infantil, literatura infantojuvenil, meio ambiente, música, história, poesia, romance, sociologia e traduções que contribuam para o conhecimento da história de Pernambuco.

