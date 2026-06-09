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Famosos Conselho para Virginia e mais: o que mãe da influencer disse em estreia como coach sobre filhos Margareth Serrão teria recebido cachê de R$ 80 mil por uma hora de palestra em que tratou de maternidade e sucesso profissional

Quem assiste os stories de Margareth Serrão sabe bem que ela já está bastante acostumada a dar alguns conselhos seja para os filhos seja para qualquer pessoa que esteja em seu círculo próximo.



A mãe de Virginia Fonseca usou essa experiência em sua estreia como coach no evento “Somos Elas”, realizado em Porto Seguro (BA), voltado ao empreendedorismo feminino, ao longo do último fim de semana. Ela concedeu uma palestra compartilhando reflexões sobre criação de filhos e desenvolvimento pessoal.

Com as participantes, Margareth falou também a partir de uma perspectiva pessoal sobre a criação dos filhos — especialmente aqueles que garantem “sucesso” no âmbito profissional. Além de Virginia, ela também é mãe de William Gusmão. “Tem que dar a base para o seu filho poder voar. Se você o prende numa gaiola, ele vai viver sempre debaixo das suas asas. Façam com os seus filhos o mesmo”, disse ela.

“A lição que quero deixar para vocês aqui hoje é: apoiem os filhos naquilo que é bom para eles. Dê força naquilo que eles gostam de fazer. Se gosta de futebol, dê força no futebol. Se gosta de cantar, se gosta de dançar, seja lá o que for”, disse ela na palestra. “Você vê que é igual à Virginia. Ela cria os meninos dela e eu falei: 'Você cria seus filhos igual eu criei vocês'. Eu nunca prendi filho meu. O Wilinha (William) ficou nos Estados Unidos quando eu vim embora, com 18 anos. Eu deixei ele todo preparado. Com 16 anos, ele já tinha carro, já tinha carteira.”





Durante a palestra, ela ainda defendeu a importância de oferecer autonomia aos filhos, afirmando que a superproteção pode limitar o desenvolvimento pessoal deles. Para ela, o papel dos pais é preparar os pequenos para ganhar independência e construir o próprio caminho.

“Eu sou uma pessoa muito positiva. Coloco sempre positividade em tudo o que eu tenho vontade de fazer acontecer. Então, tudo isso eu passei para os meus filhos, tanto William quanto Virginia. E a Virginia, desde pequenininha, eu tenho falado: ‘Você pode, você consegue, vai fundo’. Eu sempre dei força para tudo para os meus filhos. E a gente tem que dar apoio também”, disse ela ao repercutir os temas tratados na palestra.

Margareth também comentou sobre a forma como lida com emoções no ambiente familiar. Ela afirmou que prefere uma abordagem mais firme diante de momentos de fragilidade:

“Chorar em lugar nenhum, nem nas redes nem na frente de ninguém. Eu falo com ela (Virginia): ‘Chorar, você chora lá no seu quarto com Deus. Se você precisar de alguém para chorar, você me chama que eu vou. Mas não chora, não lamenta, passa por cima, levanta, sacode a poeira e sai andando’. Tem que ser assim com os filhos”, continuou Margareth Serrão.

Pela participação no evento, de acordo com o jornal Extra, Margareth teria recebido um cachê de cerca de R$ 80 mil por uma hora de palestra.

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