CULTURA Conselhos de Cultura de Pernambuco se reúnem para apresentar balanço dos trabalhos feitos em 2023 Iniciativa, inédita na história das pastas, acontece nesta sexta-feira (15), na sede do IPHAN do Estado

Nesta sexta-feira (15), a partir das 13h30, é realizada a Reunião Unificada dos três Conselhos de Cultura do Estado para apresentar um balanço dos trabalhos realizados durante o ano e as perspectivas para o futuro na política cultural do estado. O evento acontece na sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Pernambuco (IPHAN), localizada no bairro de São José, área central do Recife.

A iniciativa é inédita na história dos Conselhos. Participam da reunião: Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC-PE), Conselho Estadual de Preservação e Patrimônio Cultural (CEPPC-PE), e Conselho Consultivo do Audiovisual de Pernambuco (CCAUPE). Além das pastas, a Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) também integra a atividade.

Para o Presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, Wagner Egito, "será uma Reunião histórica pois será a primeira reunião conjunta dos três Conselhos que tratam da Cultura no Estado". Ele afirma ainda que a iniciativa "demonstra a unidade e a compreensão de que a Cultura tem que ser tratada de uma forma ampla e integral".

Os três Conselhos de Cultura do Estado com o atual formato de composição democrática através de eleições foram criados em 2014 por Leis sancionadas pelo então governador, João Lyra Neto. As pastas são formados de forma paritária, com a participação de representantes do governo e representantes da sociedade civil.

Com exceção do Conselho do Audiovisual, que tem caráter consultivo, os outros dois Conselhos têm as atribuições de propor, deliberar e fiscalizar as ações de Cultura do Estado, cada qual com suas especificidades.

