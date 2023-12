A- A+

FINAL DE ANO Conservatório Pernambucano de Música apresenta cantata de Natal Apresentações ocorrem no Teatro de Santa Isabel, neste sábado (16) e no domingo (17)

O Conservatório Pernambucano de Música realiza a sua cantata de natal no Teatro de Santa Isabel. As apresentações ocorrem neste sábado (16) e no domingo (17), às 19h30, com acesso gratuito.

Intitulado “Natal Brasileiro”, o espetáculo é estrelado pelos coros musicais infantil e juvenil do CPM, formados por crianças e adolescentes que estudam na instituição. A professora Luciana Brito, supervisora da Iniciação Musical, é quem assume a regência.

Mostrando uma visão diferente sobre a celebração natalina, a cantata é baseada no questionamento: como seria se Jesus nascesse no Brasil? A partir disso, o espetáculo traz um repertório de oito músicas, com ritmos e personagens típicos de cada região do País.



Na adaptação, José e Maria são de uma pequena vila chamada Vila de Nazaré, no estado do Amazonas, e recebem nomes comuns do local: José Raimundo e Maria da Graça. Os dois fazem uma longa viagem, encontrando pessoas e conhecendo um pouco mais da diversidade cultural brasileira.



Veja também

EUA Kanye West faz discurso desequilibrado em que se compara a Jesus Cristo e a Hitler; veja