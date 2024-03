A- A+

Dia Nacional do Choro Conservatório Pernambucano de Música celebra o Dia do Choro com programação gratuita Entre os dias 2 e 4 de abril, além dos shows no Teatro de Santa Isabel, o evento gratuito oferecerá workshops e oficinas no Auditório do CPM

O Dia Nacional do Choro é celebrado em 23 de abril, quando se celebra o nascimento do compositor Pixinguinha, um dos maiores ícones do gênero. O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) celebra a data com programação intensa entre os dias 2 e 4 de abril. Além dos shows, que acontecerão no Teatro de Santa Isabel, o evento é gratuito e conta ainda com a parte educativa oferecendo workshops e oficinas no Auditório do CPM.

“O evento homenageará o professor e violonista 7 cordas, Ewerton Brandão Sarmento (Bozó), e contará com atrações de peso como a cavaquinista Luciana Rabello, os violonistas 7 cordas Rogério Caetano e Gian Corrêa, Bruno Nascimento e Rafael Marques, assim como o próprio homenageado que se apresentará com o seu Grupo Mandinga”, explica a diretora geral do Conservatório, Janete Florêncio.

Historicamente, Pernambuco desempenha um papel fundamental na formação e desenvolvimento do Choro com músicos de peso como João Pernambuco, Tia Amélia, Luperce Miranda, Severino Araújo, dentre tantos outros. O Conservatório Pernambucano ocupa um lugar de destaque no fomento e preservação do gênero por ser a primeira instituição no Brasil a formalizar o ensino do Choro no final da década de 1970 e início de 1980 na Gestão de Henrique Gregori.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 02.04 (Terça-feira)

Show de Abertura com Rogério Caetano e Gian Correa

Local: Teatro de Santa Isabel

Horário: 19h

Dia 03.04 (Quarta-feira)

Oficina de Choro com Bruno Nascimento e Rafael Marques

Local: Conservatório Pernambucano de Música

Horário: das 09h às 12h

Workshop Luciana Rabello

Local: Conservatório Pernambucano de Música

Horário: das 14 às 17h



Show com Bruno Nascimento e Rafael Marques

Local: Teatro de Santa Isabel

Horário: das 19h

Show com Grupo Mandinga

Local: Teatro de Santa Isabel

Horário: das 20h

Dia 04.04 (Quinta-feira)

Oficina de Choro - Beto do Bandolim e Bozó

Local: Conservatório Pernambucano de Música

Horário: 09h às 12h



Workshop com Rogério Caetano e Gian Corrêa

Local: Conservatório Pernambucano de Música

Horário: 14h às 17h



Show com Luciana Rabello

Local: Teatro de Santa Isabel

Horário: 19h

Veja também

Desabafo Instrutora de ioga se pronuncia sobre relação com Lucas Lima e desabafa após ataques nas redes