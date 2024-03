Conservatório Pernambucano de Música faz apresentações gratuitas com musicistas mulheres; veja datas

A- A+

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM), em Santo Amaro, no Centro do Recife, realiza o “Mulheres na Música CPM 2024” até a próxima sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher.



Gratuitas e abertas ao público, as apresentações, que começam esta terça (5), ocorrem sempre a partir das 19h30 na sede do conservatório, no bairro de Santo Amaro, região central da capital pernambucana.



Nesta terça (5), as professoras Claudia Pino e Luciana Brito realizam recital de clarinete e piano.

Feriado estadual da Data Magna, esta quarta-feira tem o Grupo Makamo, formado por professoras e ex-alunas do CPM, executando repertório regional com instrumentos como acordeon, bandolim, cavaco, pandeiro e violão.



Na quinta (7), há apresentação de jazz com o grupo Clave de Fá, formado pela contrabaixista Cynara Casé e a cantora Bella Andrade.



Último dia do evento, a sexta recebe a cantora e compositora Surama Ramos, à frente de mulheres instrumentistas, com ênfase na interpretação de peças afro contemporâneas e autorais.

Serviço:

Mulheres na Música CPM 2024

Até 8 de março, sempre às 19h30

Gratuito

CPM - Av. João de Barros, 594 - Santo Amaro

Veja também

BBB 24 Postagem de Salgadinho fala em 'livramento'; internautas a associam a Rodriguinho