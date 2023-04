A- A+

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) inicia, nesta quinta-feira (27), às 13h, a série “Recitais da Quinta - Violão Clássico”, que consiste em apresentações musicais gratuitas de violão clássico para o público em geral. Os shows acontecerão quinzenalmente, no auditório do CPM, situado no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife.

Nesta primeira edição, haverá a participação dos alunos do CPM Mateus Galdino, Misael Nascimento e Luís Paulo, que apresentarão obras de compositores significativos da história da música, como Mauro Giuliani, Luiz de Narvaez, Leo Brouwer, Heitor Villa-lobos, Agustin Barrios e Sebastião Tapajós.

A criação da série “Recitais da Quinta - Violão Clássico” é uma iniciativa dos professores do CPM João Paulo Pessoa, especialista em violão erudito; e Guilherme Calzavara, coordenador da área de cordas dedilhadas. As apresentações serão feitas não só por alunos, mas também pelos docentes e músicos convidados.

“A ideia inicial veio da necessidade de criar espaço de prática musical para os estudantes do curso técnico de violão erudito do Conservatório Pernambucano de Música. Porém, o palco do “Recitais da Quinta” tem por intenção e filosofia ser um espaço aberto e inclusivo voltado ao universo do violão clássico”, destaca o professor Guilherme Calzavara.

Para o professor João Paulo Pessoa, a música deve ser compartilhada com toda a sociedade. “A música faz parte do nosso dia a dia. A entrada é sempre franca e nossas portas estão abertas para receber o público que deseja ouvir a poesia do violão clássico”, comenta.

SERVIÇO

Conservatório Pernambucano de Música realiza apresentações de violão clássico

Quando: 27 de abril, às 13h

Onde: Auditório do Conservatório, em Santo Amaro, Recife

Entrada gratuita

