Conservatório Pernambucano estreia montagem de teatro lírico espanhol no estado
Produção em parceria com o Instituto Cervantes reúne orquestra, coro, estudantes e artistas pernambucanos em duas apresentações gratuitas
O Conservatório Pernambucano de Música (CPM), em parceria com o Instituto Cervantes, realiza, pela primeira vez em Pernambuco, a montagem de uma zarzuela, gênero do teatro lírico espanhol.
O espetáculo “La Corte de Faraón” será apresentado nesta segunda (19) e nesta terça-feira (20), às 19h30, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife, buscando ampliar o acesso do público à tradição musical espanhola.
A produção reúne professores, estudantes, músicos e artistas pernambucanos, com participação da Orquestra Sinfônica de Pernambuco (OSPE), do Coro de Câmara do CPM e do Espaço e Grupo Endança.
A montagem combina canto, música orquestral, interpretação teatral e dança em uma mesma encenação.
Leia também
• Passageiros poderão usar o Metrô do Recife gratuitamente no segundo turno, neste domingo (25)
• Metrô do Recife: Linha Sul passa a operar em via singela; prazo para terminar do serviço é de 1 ano
• Vai se vacinar? Confira locais, horários e opções de imunizantes disponíveis no Grande Recife
Com música do compositor espanhol Vicente Lleó e libreto de Guillermo Perrín e Miguel de Palacios, “La Corte de Faraón” integra o repertório da zarzuela, gênero que articula elementos musicais e dramáticos.
- Produção reúne músicos, cantores, atores e bailarinos pernambucanos em uma encenação inspirada na tradição do teatro musical espanhol. | Foto: Elton Campos/Divulgação
- Produção reúne músicos, cantores, atores e bailarinos pernambucanos em uma encenação inspirada na tradição do teatro musical espanhol. | Foto: Elton Campos/Divulgação
- Produção reúne músicos, cantores, atores e bailarinos pernambucanos em uma encenação inspirada na tradição do teatro musical espanhol. | Foto: Elton Campos/Divulgação
- Produção reúne músicos, cantores, atores e bailarinos pernambucanos em uma encenação inspirada na tradição do teatro musical espanhol. | Foto: Elton Campos/Divulgação
A obra apresenta uma narrativa de humor e sátira ambientada no Egito, acompanhando a chegada do escravo José à corte do faraó. Na trama, o personagem enfrenta situações relacionadas à preservação de sua castidade e à interpretação dos sonhos do governante.
A história é conduzida por meio da combinação entre música, atuação e dança, características da linguagem cênica da obra.
A montagem recifense tem direção geral de Janete Florencio, direção musical de Ignacio Pilone e direção cênica de Tiago Vasconcelos.
A preparação do Coro de Câmara é assinada por Mônica Muniz e Jetro Rodrigues, enquanto Fátima Guimarães responde pela preparação do balé.
As apresentações terão entrada gratuita, com retirada dos ingressos pela internet a partir das 10h do dia de cada espetáculo, no site do Teatro Luiz Mendonça. A classificação indicativa é de 14 anos.
Serviço:
La Corte de Faraón
- Local: Teatro Luiz Mendonça
- Data: Segunda e terça-feira, 19 e 20 de outubro
- Horário: 19h30
- Entrada: Gratuita, com retirada dos ingressos no site do teatro a partir das 10h de cada dia
- Classificação indicativa: 14 anos
- Endereço: Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife