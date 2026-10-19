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RECIFE Conservatório Pernambucano estreia montagem de teatro lírico espanhol no estado Produção em parceria com o Instituto Cervantes reúne orquestra, coro, estudantes e artistas pernambucanos em duas apresentações gratuitas

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM), em parceria com o Instituto Cervantes, realiza, pela primeira vez em Pernambuco, a montagem de uma zarzuela, gênero do teatro lírico espanhol.

O espetáculo “La Corte de Faraón” será apresentado nesta segunda (19) e nesta terça-feira (20), às 19h30, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife, buscando ampliar o acesso do público à tradição musical espanhola.

A produção reúne professores, estudantes, músicos e artistas pernambucanos, com participação da Orquestra Sinfônica de Pernambuco (OSPE), do Coro de Câmara do CPM e do Espaço e Grupo Endança.

A montagem combina canto, música orquestral, interpretação teatral e dança em uma mesma encenação.

Com música do compositor espanhol Vicente Lleó e libreto de Guillermo Perrín e Miguel de Palacios, “La Corte de Faraón” integra o repertório da zarzuela, gênero que articula elementos musicais e dramáticos.

Produção reúne músicos, cantores, atores e bailarinos pernambucanos em uma encenação inspirada na tradição do teatro musical espanhol. | Foto: Elton Campos/Divulgação

Produção reúne músicos, cantores, atores e bailarinos pernambucanos em uma encenação inspirada na tradição do teatro musical espanhol. | Foto: Elton Campos/Divulgação

Produção reúne músicos, cantores, atores e bailarinos pernambucanos em uma encenação inspirada na tradição do teatro musical espanhol. | Foto: Elton Campos/Divulgação

Produção reúne músicos, cantores, atores e bailarinos pernambucanos em uma encenação inspirada na tradição do teatro musical espanhol. | Foto: Elton Campos/Divulgação



A obra apresenta uma narrativa de humor e sátira ambientada no Egito, acompanhando a chegada do escravo José à corte do faraó. Na trama, o personagem enfrenta situações relacionadas à preservação de sua castidade e à interpretação dos sonhos do governante.

A história é conduzida por meio da combinação entre música, atuação e dança, características da linguagem cênica da obra.

A montagem recifense tem direção geral de Janete Florencio, direção musical de Ignacio Pilone e direção cênica de Tiago Vasconcelos.

A preparação do Coro de Câmara é assinada por Mônica Muniz e Jetro Rodrigues, enquanto Fátima Guimarães responde pela preparação do balé.

As apresentações terão entrada gratuita, com retirada dos ingressos pela internet a partir das 10h do dia de cada espetáculo, no site do Teatro Luiz Mendonça. A classificação indicativa é de 14 anos.

Serviço:

La Corte de Faraón

Local: Teatro Luiz Mendonça

Data: Segunda e terça-feira, 19 e 20 de outubro

Horário: 19h30

Entrada: Gratuita, com retirada dos ingressos no site do teatro a partir das 10h de cada dia

a partir das 10h de cada dia Classificação indicativa: 14 anos

Endereço: Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife

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