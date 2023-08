A- A+

ARTES VISUAIS "Construir para Existir": exposição de Lucas Faustino pode ser vista no restaurante Cá-Já Com 35 obras do artista, mostra abre nesta quinta-feira (24), às 19h, e segue em cartaz até 24 de setembro

O restaurante Cá-Já recebe a exposição “Construir para Existir”, com vernissage nesta quinta-feira (24), às 19h. Primeira individual de Lucas Faustino, a mostra reúne 35 trabalhos do artista.

As obras foram desenvolvidas a partir do olhar de Lucas para a alegoria que um simples barco pode trazer. São pinturas, pergaminhos, desenhos e esculturas abstratas, que nasceram do trabalho que o artista vem desenvolvendo desde 2018, quando fez uma mostra coletiva com o também artista visual Nando Zeve.



Assinam a curadoria da exposição os artistas Jade Matos e Vários Nomes. A exposição ficará em cartaz no Cá-Já até o dia 24 de setembro.

Serviço:

Exposição “Construir para Existir”, de Lucas Faustino

Abertura nesta quinta-feira (24), às 19h; visitação até 24 de setembro

No Restaurante Cá-Já (Carneiro Vilela, 64, Aflitos)

