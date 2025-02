Consultor de viagem, vendedor de cerveja, corretor... Veja galãs que mudaram de carreira

A- A+

Uma mudança na carreira é uma realidade comum na vida de muitas pessoas, e entre alguns galãs que fizeram o público suspirar à frente da televisão, essa situação não seria diferente.



Esse é o caso do ator André De Biase, que fez sucesso em novelas na década de 1980 e anunciou novidades em sua trajetória profissional. No entanto, ele não é o único a trocar de profissão. Outros famosos também deixaram a fama para seguir novos caminhos.





Na lista a seguir, confira alguns famosos “bonitões” que largaram a vida na TV para se dedicar a outro ofício.

André De Biase



O ator André De Biase, que ficou conhecido por protagonizar a série “Armação ilimitada”, ao lado de Kadu Moliterno e Andréa Beltrão na TV Globo, anunciou na última quinta-feira (20) um novo rumo profissional. Agora, como consultor de viagens. “O objetivo é criar experiências únicas no Brasil e no mundo, sem preocupações, sem complicações e com custo-benefício extraordinário”, disse ele em uma publicação no Instagram.

Victor Pecoraro

O ator Victor Pecoraro agora trabalha como corretor de imóveis no Rio — Foto: Reprodução/Instagram





Nas imagens, o novo corretor de imóveis, Victor Pecoraro, caminha pela residência mostrando os atrativos, como amplos cômodos, piscina e churrasqueira. "Venha conhecer essa maravilha, eu mesmo vou lhe atender", escreveu na legenda da publicação, avisando que o contato também pode ser feito via mensagem direta na rede social. O vídeo foi publicado na conta do artista, que reúne mais de 520 mil seguidores. Na rede, ele ainda se identifica como ator e influencer.

Marcello Antony

Marcello Antony começou a trabalhar como consultor de imóveis de luxo — Foto: Reprodução/Instagram



Recentemente, o ator Marcello Antony anunciou nas redes sociais que agora trabalha como corretor de imóveis de luxo. “Prezados clientes e parceiros, é com grande entusiasmo que anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo, na The Agency, a melhor agência do mercado imobiliário de luxo no mundo. Eu quero proporcionar a vocês a experiência excepcional na busca do seu imóvel perfeito”, afirmou.

Sandro Pedroso

O ator Sandro Pedroso — Foto: Reprodução/Instagram



O ator abriu, em março do ano passado, uma lanchonete em Anápolis, em Goiás. A imagem do local vazio chegou a viralizar. Em entrevista, disse que a ideia do empreendimento surgiu para uma fonte de renda extra. Sandro já trabalhou em produções como nas novelas "Fina estampa", da TV Globo, e "Gênesis", na Record.

Daniel Erthal

O ator Daniel Erthal vende bebidas no Rio — Foto: Reprodução



Meses atrás, o ator, que ganhou destaque como galá de “Malhação”, da TV Globo, vinha dividindo com os seguidores sua rotina como vendedor de bebidas nas ruas do Rio de Janeiro, como nos arredores do Estádio Olímpico Nilton Santos, do Botafogo, no Engenho de Dentro. Atualmente, ele usa o Instagram para divulgar um negócio no ramo da cervejaria, Ilha da Sede, iniciado em dezembro de 2023.

Victor Fasano



Em março de 2022, Fasano contou em entrevista ao GLOBO que tinha desistido da carreira de ator porque começou a sentir "pânico" antes das filmagens. "Eu estava tendo pânico. Entrava no estúdio e sofria a todo momento, suava para burro. Na hora do 'gravando', não acontecia nada, o trabalho saía. Meu sofrimento era antes, me arrumando e saindo de casa para gravar. Era muito doloroso", afirmou. Ele não atua desde 2016.

Luigi Baricelli

Luigi Baricelli — Foto: Reprodução



Galã em "Malhação" e outras novelas, ele está afastado da TV desde 2017, quando apresentou o programa "À primeira vista", do Discovery Home & Health. Hoje, o ex-apresentador e ator é investidor e palestrante.

