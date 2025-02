A- A+

CARNAVAL 2025 Consultora de imagem dá dicas de como montar o look para brincar o Carnaval no camarote Em parceria com o camarote Marco Zero, especialista em estilo sugere produções que vão incrementar os dias de festa

O camarote Marco Zero abrirá as portas para mais uma edição de Carnaval. De 27 de fevereiro a 4 de março, o Palácio do Comércio de Pernambuco, no Bairro do Recife, oferecerá espaço com seis mil metros quadrados e vista direta para o palco principal.

E como é de praxe, o acesso para a estrutura, composta por área de bebida, comida, banheiro e mais, acontece com o uso da camisa-ingresso confeccionada para cada dia de festa.

Camisa

O abadá, esse elemento principal de muitas festas deste período, pode, sim, ganhar destaque e compor o look ideal para a ocasião.



Segundo a consultora de imagem Lybia Fazio, tudo é permitido nesse período. Ela, que trabalha a formação de estilo dos seus clientes, explica: "quando a pessoa entende a paleta de cores e o seu estilo, ela faz melhores escolhas".

Por isso, antes de sair cortando ou picotando a camisa, a dica principal é compreender o próprio estilo. "É interessante que a pessoa entenda o que gosta e tenha a ver com você, e faça uma escolha que lhe deixe segura", completa.

O trabalho de Lybia Fazio consiste em mapear essa base, promovendo a autonomia dos clientes na hora de se vestir, montar uma mala de viagem ou mesmo organizar um closet.

Mas quando o assunto é abadá, mais uma dica. "As pessoas estão gastando fortunas pra customizar, mesmo em se tratando de um único dia de uso. Sendo assim, invista em acessorios, tanto para o Carnaval quanto para a vida. Escolha alguns adereços, paetês, brilhos e monte um acervo que será disponibilizado para os anos seguintes", aponta.

Palácio do Comércio de Pernambuco (Foto: Armando Artoni/Divulgação)

Marco Zero

Em parceria com o camarote Marco Zero, Lybia destacou algumas possibilidades para fazer bonito durante a festa.

Para o dia em que a camisa-ingresso segue o tom verde, vale apostar na composição de metais. "Usando peças que você já tenha no seu armário", reforça, sugerindo unir elementos prata e dourado.

Uma segunda proposta é usar a blusa como um top e formar um conjunto com paetê e colar de franjas.

Para quem prefere algo mais elegante, o abadá no formato tomara que caia, combinada com pantalona de paetê e colar colorido.

Também vale transformar a camisa em uma saia e apostar em um top cheio de brilho e acessórios.

Por último, que tal fazer do abadá uma especíe de kimono aberto ao meio? A ideia segue uma tendência dos últimos carnavais.



Serviço

Camarote Marco Zero

Endereço: Palácio do Comércio de Pernambuco (Praça Rio Branco, 18, Bairro do Recife)

Ingresso: R$ 350 (compras aqui)

Instagram: @camarotemarcozero

Lybia Fazio

Consultora de imagem e estilo

E-mail: [email protected]

Instagram: @lybiafazio

Veja também