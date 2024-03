Consumo de músicas de brasileiras cresceu 252%, revela o Spotify; confira as artistas mais ouvidas

A- A+

O consumo de músicas de artistas mulheres no Spotify Brasil cresceu 252% nos últimos cinco anos. O dado faz parte do levantamento feito pela plataforma de streaming em função do Dia Internacional da Mulher, que será celebrado nesta sexta-feira (8).

A análise revela ainda que a chamada geração Z foi a maior ouvinte de cantoras nacionais. Segundo o Spotify, um terço dos usuários que mais ouviram artistas mulheres brasileiras no País, entre 2020 e 2023, tinham de 18 a 24 anos de idade.

O público feminio é maioria entre os que escutam músicas gravadas por mulheres, correspondendo a 60% do total. Mundialmente, o crescimento no consumo de faixas de artistas femininas foi de 231%.



O Spotify também divulgou um ranking com as brasileiras mais ouvidas na plataforma em 2023. No Brasil, Ana Castela foi a campeã de streams, seguida pela também sertaneja Marília Mendonça. Já no exterior, Anitta e Ludmilla ocuparam a primeira e segunda colocação da lista, respectivamente.

Confira os rankings:

Brasileiras mais ouvidas no País em 2023

1º - Ana Castela

2º - Marília Mendonça

3º - Mari Fernandez

4º - Luíza Sonza

5º - Maiara & Maraisa

6º - Anitta

7º - Ludmilla

8º - Lauana Prado

9º - Gabriela Rocha

10º - Anavitória

Brasileiras mais ouvidas no exterior em 2023

1º - Anitta

2º - Ludmilla

3º - Ana Castela

4º - Marília Mendonça

5º - Luíza Sonza

6º - Astrud Gilberto

7º - Ivete Sangalo

8º - Mari Fernandez

9º - Maiara & Maraisa

10º - Elis Regina

