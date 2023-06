A- A+

Polêmica Conta de modelo 'some' do Instagram após exposição de flerte de Neymar Celeste Bright publicou uma captura de tela em que o jogador reage com um emoji de aplausos a uma foto dela

A conta do Instagram da modelo Celeste Bright está fora do ar. Esta semana, ela expôs pela rede social um flerte do jogador Neymar Jr., que teria enviado um emoji de aplausos em resposta a uma foto dela. O caso viralizou na web, já que a investida do atleta ocorreu no dia seguinte à postagem em que reconhecia ter "errado" e pedia desculpas à namorada, Bruna Biancardi, em meio à polêmica de traição.

No print publicado por Bright, nesta quarta-feira, ela alega ter recebido uma mensagem do atacante do Paris Saint-Germain. Na captura de tela não há outras mensagens prévias trocadas entre os dois, como se o atleta tivesse iniciado o contato e não recebido interações por parte da modelo.

Nos últimos dias, a traição de Neymar à Biancardi, grávida de seu primeiro filho com o jogador, chegou às páginas de fofoca internacionais. Ele foi à público, por meio das redes sociais para pedir desculpas à namorada. Com o post no Instagram, o jogador confirmou indiretamente as informações de que teria encontrado a influenciadora Fernanda Campos num apartamento de luxo em São Paulo, na véspera do Dia dos Namorados. "Errei", escreveu ele.

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a retomada do relacionamento em janeiro deste ano. A influenciadora disse que voltou a falar com o jogador no mesmo mês. Em abril, o jogador e a namorada anunciaram a gravidez dela.

