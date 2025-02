Conta X de Kanye West é desativada após dias de postagens antissemitas

A- A+

A conta de Kanye West na plataforma X foi desativada após uma série de postagens racistas e antissemitas feitas pelo rapper nos últimos dias. Entre os comentários, West declarou "Eu sou nazista" e chegou a elogiar Hitler, afirmando que o ditador era "moderno".

As declarações foram amplamente condenadas por organizações como a Liga Antidifamação (ADL) e o Comitê Judeu Americano, além de receberem críticas de celebridades, como o ator David Schwimmer, famoso por seu papel como Ross Geller em Friends, que pediu a Elon Musk a remoção do rapper da rede social.

"Não podemos impedir um fanático de espalhar seu ódio ignorante. . mas podemos parar de dar um megafone para ele, Sr. Musk", escreveu Schwimmer em seu Instagram antes da desativação da conta de West. O ator alertou sobre a influência do rapper, destacando que seus 32,7 milhões de seguidores representam o dobro da população judaica mundial e que discursos de ódio têm consequências reais.

Não se sabe se a desativação da conta foi uma decisão voluntária do artista ou se ele foi removido pela própria plataforma. Além das postagens antissemitas, o rapper também usou o X para defender Sean "Diddy" Combs e fazer declarações polêmicas sobre sua esposa, Bianca Censori.

Durante sua série de publicações, West escreveu que "adora quando judeus dizem que não podem trabalhar com ele" e afirmou que "nunca vai se desculpar" pelos comentários antissemitas.

Não foi a primeira vez que West fez declarações do tipo

Em 2022, Kanye foi restrito no X (então Twitter) após publicar que daria um "golpe mortal 3" contra judeus, uma possível referência a um termo militar dos EUA para prontidão aumentada diante de uma ameaça. As declarações geraram uma grande reação negativa e levou empresas como a Adidas a encerrar parcerias com ele e o Twitter a suspender a conta do rapper na época.

