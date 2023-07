A- A+

infantil Contação de histórias e oficinas para crianças marcam o final de semana na Livraria do Jardim A contador de histórias Andresa Marinho é uma das atrações do "Férias no Jardim", que ocorre no sábado (8)

A Livraria do Jardim promove um final de semana voltado especialmente para as crianças. Neste sábado (8) e no domingo (9), a programação do espaço traz contação de histórias, oficinas e outras atividades infantis.

O “Férias no Jardim” ocorre no sábado (8), às 10h. O evento começa com mediação de leitura de contos e fábulas comandada pela contadora de histórias Andresa Marinho. Em seguida, os pequenos de uma oficina de massinha de modelar, em que elas poderão soltar a imaginação criando esculturas.

Para encerrar a programação do primeiro dia, o Celeste Café vai oferecer lanches preparados para a ocasião. O ingresso para o “Férias no Jardim” custa R$ 50, valor que inclui as duas atividades e o lanche.



