Cinema Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR nesta semana (01/06 até 07/06) Saiba o que está passando nos shoppings Plaza, Tacaruna, Recife, RioMar, Boa Vista, Rosa e Silva, Guararapes, Camará e Patteo, e nos Cinemas da Fundação

A programação dos cinemas de shoppings recifenses a partir desta quinta-feira (25) até 31 de maio, é marcada pela estreia da continuação do vencedor do Oscar de melhor animação de 2019 e adaptação do clássico da Marvel "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso". Em cartaz, ainda tem princesas, animação, terror e comédia romântica. Confira:

"Homem Aranha Através do Aranhaverso" - Estreia

(Livre/Animação/136min)

Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é pego através do Multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregada de proteger sua própria existência. Direção: Joaquim dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

"Meu Vizinho Adolf" - Estreia

(14 anos/Comédia/96min)

América do Sul, 1960. Um solitário sobrevivente do Holocausto se convence de que seu novo vizinho é nada mais nada menos que Adolf Hitler. Direção: Leonid Prudovsky

"O Último Ônibus" - Estreia

(12 anos/Drama/86min)

Após a morte de sua esposa, um homem idoso viaja de ônibus pelo Reino Unido para cumprir sua promessa: espalhar as cinzas dela perto de sua primeira casa. Direção: Gillies MacKinnon

"Boogeyman - Seu Medo é Real" - Estreia

(16 anos/Terror/100min)

A estudante Sadie e sua irmã mais nova estão sofrendo com a morte recente da mãe e não estão recebendo muito apoio de seu pai, um terapeuta. Quando um paciente desesperado aparece em sua casa em busca de ajuda, ele deixa para trás uma entidade sobrenatural que se alimenta do sofrimento de suas vítimas. Baseado em conto de Stephen King. Direção: Rob Savage

"A Pequena Sereia"

(Livre/Fantasia/ 130min)

A princesa Ariel, a mais nova e rebelde das filhas do Rei Tritão, anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar e, ao visitar a superfície, se apaixona pelo elegante Príncipe Eric. Direção: Rob Marshall.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

“Velozes e Furiosos 10”

(12 anos/Ação/140min)

Dom Toretto e sua família devem lidar com o adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das sombras do passado para destruir o mundo de Dom e todos que ele ama. Estrelando Vin Diesel, Jason Momoa, Brie Larson, Jason Statham e Charlize Theron. Direção: Louis Leterrier.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

“Guardiões da Galáxia Vol. 3”

(14 anos/Aventura/149min)

Peter Quill, que ainda está a recuperar da perda de Gamora, tem que reunir a sua equipa para defender o universo e proteger um dos seus. Uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos. Estrelando Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper e Sean Gunn. Direção: James Gunn.

“Super Mario Bros. - O Filme”

(Livre/Animação/90min)

Mario e Luigi vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach. Quando Luigi é raptado por Bowser, Mario é o único capaz de deter o Koopa e restabelecer a paz. Estrelando Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy e Jack Black. Direção: Aaron Horvath, Michael Jelenic.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

“Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo”

(12 anos/Comédia/105min)

Quatro melhores amigas levam seu clube do livro para a Itália para a viagem de garotas que nunca tiveram. Quando as coisas saem dos trilhos e os segredos são revelados, suas férias relaxantes se transformam em uma aventura. Estrelando Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Direção: Bill Holderman.

"Campeões"

(12 anos/Comédia/ 124min)

Um ex-técnico de basquete da liga secundária recebe uma ordem judicial para gerenciar um time de jogadores com deficiência intelectual. Apesar de suas dúvidas, ele logo percebe que juntos eles podem ir mais longe do que jamais imaginaram. Estrelando Woody Harrelson. Direção: Bobby Farrelly.

"Transformers: O Despertar das Feras" - Pré-estreia

(12 anos/Ação/127min)

Nos anos 1990, Maximals, Predacons e Terrorcons se juntam à batalha entre Autobots e Decepticons. Direção: Steven Caple Jr.

Cinemas da Fundação

As salas de cinema da Fundação Joaquim Nabuco se diferenciam da programação encontrada nos shoppings, trazendo obras independentes, nacionais e antigas que nem sempre tem espaço entre os blockbusters, com ingressos a partir de R$ 5. Confira:

“A Cidade dos Abismos” - Estreia

(16 anos/Suspense/ 96min/Brasil)

Narra a noite de véspera de Natal entre Glória, Maya, Bia e Kakule, até então desconhecidos que se encontram num bar no centro de São Paulo. Quando Maya é assassinada, os três se unem em um anseio por justiça. Direção: Priscyla Bettim e Renato Coelho

“Quando Falta o Ar”

(10 anos/Doc./81min/Brasil)

O filme registra o trabalho realizado por profissionais do SUS em uma das maiores crises sanitárias da história e a interseção da saúde com a religiosidade, a desigualdade social e o racismo estrutural presentes no país. Direção: Ana Petta e Helena Petta.

“O Pastor e o Guerrilheiro”

(16 anos/Ficção/116min/Brasil)

Na virada do milênio, Juliana, filha ilegítima de um coronel que comete suicídio, descobre que seu pai foi torturador durante a ditadura militar no Brasil. Estrelando Johnny Massaro, César Mello, Julia Dalavia. Direção: José Eduardo Belmonte.

“EO”

(14 anos/Drama e Road Trip/86mim/Polaco-italiano)

Segue um burro que encontra em suas viagens pessoas boas e más, experimenta alegria e dor, explorando uma visão da Europa moderna através de seus olhos. Direção: Jerzy Skolimowski.

“Urubus”

(Livre/Drama/103min/Brasil)

Na quarta maior cidade do mundo, São Paulo, onde a pichação cobre mais muros e prédios do que qualquer outro lugar no planeta, Trinchas (Gustavo Garcez) comanda um grupo de pichadores que escala os edifícios mais altos para deixar sua marca.. Direção: Cláudio Borrelli.

Confira aqui a nossa crítica do filme.

“O Massacre da Serra Elétrica (1974)”

(18 anos/Terror/107min/EUA)

No caminho para visitar o túmulo de seu avô, cinco jovens se perdem e mergulham em um pesadelo sem fim quando conhecem uma família de canibais. Os psicopatas atacam os forasteiros utilizando uma variedade de métodos brutais e sádicos. Estrelando Marilyn Burns, Allen Danziger, Paul A. Partain. Direção: Tobe Hooper.

