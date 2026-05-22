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TEATRO "Um Dia Muito Especial": Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall estrelam peça no Recife Adaptação de filme italiano de 1977 realiza sessões no Teatro do Parque, no sábado (22) e no domingo (23)

Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall dividem o palco em “Um Dia Muito Especial”. O espetáculo, que estreou em outubro de 2025 e já passou por cidades como Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, finalmente chega ao Recife. As apresentações ocorrem neste sábado (22) e no domingo (23), no Teatro do Parque.

A peça teatral é uma adaptação do filme homônimo dirigido pelo cineasta italiano Ettore Scola e lançado em 1977, protagonizado pelos astros Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Alexandre Reinecke assina a direção e adaptação, que conta com texto traduzido por Célia Tolentino.

Não é a primeira vez que a obra ganha uma montagem no Brasil. Em 1986, o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes já havia encenado a história sobre afeto, preconceito, aceitação e transformações, dirigidos por José Possi Neto.



A trama é ambientada em Roma, na Itália, e tem como pano de fundo a aliança política entre Benito Mussolini e Adolf Hitler. No dia 6 de maio de 1938, enquanto a cidade celebra a visita do líder nazista, dois vizinhos muito diferentes se conhecem, provando como a conexão humanda pode florescer mesmo em meio às diferenças.

Antonietta (Maria Casadevall) é uma dona de casa, mãe de seis filhos e esposa de um militante fascista. Mesmo querendo se juntar à multidão, ela é deixada em casa para cuidar dos afazeres domésticos. Tudo muda em sua vida quando o pássaro dela foge e vai parar no apartamento de Gabriele (Reynaldo Gianecchini), um radialista homossexual que acaba de ser demitido por conta da sexualidade e teme ser preso.

Ela é uma mulher solitária, presa a um casamento marcado pelo machismo e recorrentes traições. Ele está deprimido e cogita tirar a própria vida por causa da perseguição que sofre. Durante a tarde inteira, os dois compartilham confidências, dramas e esperanças, desenvolvendo um inesperado laço de amizade e um amor platônico.

“É bonito ver que dois personagens completamente diversos param e, em vez de se julgarem, se escutam. Eles conseguiram olhar um para o outro para além dos estereótipos e, com isso, se transformaram. É o que a gente não tem feito muito. Estamos muito certos das nossas crenças, achando que o diferente é ameaçador, quando não é”, apontou Gianecchini, em entrevista concedida à TV Globo em março.

Na mesma entrevista, Casadevall chamou atenção para a dimensão política e a atualidade do espetáculo. “A peça aborda temas que nunca saíram de pauta. Acredito que, nos anos 1970, [falar sobre] esse tema do fascismo no poder servia como manutenção da memória. Hoje é também uma denúncia, porque existe uma ideologia fascista ocupando espaços de poder. Por isso, é tão urgente falar sobre isso e entender quem são essas pessoas”, disse.

Coincidentemente, Gianecchini estava passando uma temporada na Itália quando recebeu a ligação do diretor Alexandre Reinecke, interrompendo as férias para aceitar o papel. Para Casadevall, o convite representou o retorno ao teatro após uma pausa iniciada desde a pandemia de Covid-19. Além da dupla, a atriz Carolina Stofella também entra em cena pontualmente, interpretando a zeladora fofoqueira do prédio onde os protagonistas moram.

Serviço:

Espetáculo “Um Dia Muito Especial”

Quando: amanhã, às 20h, e domingo, às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 25, via Sympla

Informações: (81) 99488-6833

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