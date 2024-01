Conteúdo bilíngue, tiragem trimestral e novo visual: confira as mudanças na Revista Continente

A- A+

Para os 'habitués' do jornalismo cultural de Pernambuco, a Revista Continente (Cepe) é uma das referências fortes do segmento, desde sua primeira publicação no ano 2000 - e lá se foram pouco mais de duas décadas de produções voltadas a linguagens artísticas diversas, desde o cinema e a música, passando ainda pela cultura popular, artes visuais e circo, entre outras.



Para 2024, a revista traz mudanças significativas em seu projeto gráfico, conteúdo e periodicidade.



As novidades foram apresentadas aos leitores na mais recente edição (274), cujo mote ressalta, em perfil, nomes de peso da música pernambucana, com destaque para o pianista Amaro Freitas, que estampa a foto de capa.





Periodicidade

Antes mensal, a edição impressa da Continente passa a ser trimestral, portanto, ao longo de 2024, serão quatro publicações com inovações no projeto gráfico, nova marca e orientação de ser uma revista de arte, no visual e no conteúdo. No site, a publicação segue com atualizações semanais.



“A Continente funciona como um livro de arte, com um conteúdo de cultura, e entendemos que cultura não se limita a uma linguagem artística, mas alcança todo o fazer humano nas áreas de meio ambiente, educação, turismo - muito forte nesta edição -, tecnologia, ciência, indústria”, declara Mário Hélio, jornalista e criador da revista que foi lançada pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).



Conteúdo

Com textos em português e inglês, a Continente passa a ter conteúdo bilíngue em sua versão impressa.

“Estamos apresentando um conjunto de mudanças que fortalecem as duas revistas, a física e a digital. As publicações ganham mais fôlego e o leitor, mais informação de qualidade”, ressalta Mário Hélio, à frente como superintendente de Periódicos e Projetos Especiais da Companhia Editora de Pernambuco.

A edição 274 da revista preenche os meses de janeiro a março. A próxima vai abranger de abril a junho; a seguinte, de julho a setembro; e a derradeira de 2024, de outubro a dezembro.



Em cada novo número, a revista vai trazer uma longa reportagem temática, com o assunto em pauta tratado de forma mais aprofundada.



“O que nós fazíamos antes, a Continente Documento, em edições esporádicas, foi incorporada à revista e a primeira grande reportagem é sobre a música pernambucana, partindo dos sucessos atuais”, conta Mário.

Para além dos perfis de nomes da cena musical do Estado, a primeira publicação deste ano traz também reportagens sobre Fernando de Noronha, Suape. E também sobre o cangaço, Lampião e sua terra natal, Serra Talhada, Sertão pernambucano.

“A nova Continente é prazerosa e inclusiva, com texto jornalístico que pode ser compreendido por qualquer pessoa", conclui o criador da revista, que pode ser adquirida em lojas Cepe, bancas de revistas e jornais e livrarias da cidade, pelo valor de R$ 15.

Serviço

Revista Continente Edição 274

R$ 15

Lojas da Cepe:

Livraria Cepe Editora Paulo Freire (Sede) - Rua Coelho Leite, 530, Santo Amaro, Recife

Segunda a sexta, 8h às 16h30

Informações: (81) 3183-2700

Livraria Cepe Editora Tarcísio Pereira (Centro de Artesanato de Pernambuco) - Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife

Segunda a sábado, 9h às 19h, Domingo, 9h às 17h

Informações: (81) 99488-3731

Livraria Cepe Editora Germano Coelho (Mercado Eufrásio Barbosa) - Av. Dr. Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda

Terça a domingo, 9h às 17h

Informações: (81) 99488-3730

Livraria Cepe Editora Ramires Teixeira (Museu do Estado de Pernambuco) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Terça a sexta, 11h às 17h, Sábado, 14h às 17h

Informações: (81) 99488-3732

Bancas em Pernambuco

Banca do Gordo - Avenida Dezessete de Agosto, 1803, Casa Forte, Recife

Banca Lazer - Rua Bernardo Guimarães, s/n, Santo Amaro, Recife

Banca Rio Branco - Avenida Rio Branco, 76, Bairro do Recife, Recife

Banca Tropical - Avenida Visconde de Albuquerque, 603, Madalena, Recife

Banca Circular - Av. Presidente Getúlio Vargas, 166, Bairro Novo, Olinda

Boa Forma - Rua do Futuro, 876, Graças, Recife

Banca Jornal Magazine - Rua Sete de Setembro, s/n, Boa Vista, Recife

Banca Paulista - 92 - Av. Conselheiro Aguiar, 4334, Boa Viagem, Recife

Serviços Zap - Rua Joaquim Nabuco, 409, Derby, Recife

Banca Espinheiro - Rua da Hora, 255, Espinheiro, Recife

Banca J.A S - Rua Dom João de Souza, 96, Madalena, Recife

Banca Guararapes 01 e 02 - Av. Guararapes, 223, Santo Antônio, Recife

Livrarias em Pernambuco

Livraria Praça de Casa Forte - Praça de Casa Forte, 454, Recife

Imperatriz - Lojas do Recife e de Caruaru

Livraria Jaqueira Paço Alfândega - Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife, Recife

Livraria Jaqueira Matriz - Rua Antenor Navarro, 138, Jaqueira, Recife.

Veja também

BBB 24 Rodriguinho volta a criticar Yasmin: "Já que quer comer sem fim, faz um treininho"