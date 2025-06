A- A+

Jornalismo Cultural Continente celebra 25 anos e lança aplicativo com conteúdo próprio Criada em 2000, a publicação é uma das revistas de jornalismo cultural mais antigas em atividade no Brasil

Para comemorar 25 anos de jornalismo cultural da Continente Multicultural, a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) promoveu, nesta sexta (27), o lançamento de sua nova ferramenta digital, já disponível no Google Play e Apple Store, para Android e IOS.

A apresentação do novo aplicativo aconteceu durante a festa para funcionários da Cepe e convidados da empresa, nesta sexta (27), na Academia Pernambucana de Letras, na Zona Norte do Recife, com shows de Forró Cordeando, Laís Senha e Ivan Gadelha.

“A Revista Continente efetivamente completa 25 anos no mês de dezembro, quando foi lançado o número 0, no ano 2000. Então, a festa de hoje é o início das comemorações que na verdade começaram desde o início do ano”, explica o superintendente de Periódicos e Projetos Especiais da Cepe, Mário Hélio.

Sobre o App

O novo aplicativo de conteúdo exclusivo da Continente oferece conteúdos cuja leitura pode se expandir para outras plataformas da revista, como o YouTube, o Spotify, as redes sociais, o site ou a versão impressa.

Com um formato utilitário e lúdico, o aplicativo apresenta textos mais curtos para leituras rápidas, ao contrário da revista impressa, que tem cerca de 200 páginas e exige uma leitura mais demorada.

“O aplicativo marca uma nova fase na revista que é o aprofundamento dessa transformação digital, que já está em em andamento há algum tempo conosco e que agora vai se diversificar muito. É apenas um item de um ecossistema que estamos trabalhando”, detalha Mário Hélio.

No App, que será atualizado semanalmente, o leitor vai encontrar muitas dicas de livros, filmes, exposições, roteiros turísticos e programação de fins de semana, entre outros serviços culturais de forma abrangente e interativa.

O público poderá interagir com comentários, críticas e sugestões. Depois de instalar o aplicativo no celular, gratuitamente, o leitor terá de fazer o download para acessar as notícias e consumir o conteúdo off-line ou quando estiver num ambiente sem internet

Cepe celebrou 25 anos da Continente Multicultural na APL, nesta sexta (27) | Foto: Rafael Melo/FolhaPE

25 anos

A revista impressa da Continente Multicultural, criada pelo jornalista Mário Hélio, foi lançada em dezembro de 2000, com capa dedicada ao artista plástico João Câmara.

Jornalista, historiador e antropólogo, Mário Hélio foi o primeiro editor da Continente, cargo que ocupou por dois anos e três meses.

Considerado o maior historiador vivo do País, Evaldo Cabral de Melo foi colaborador da revista nos primeiros anos de circulação.

O livro História dos Sabores Pernambucanos, de Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti, nasceu da coluna que ela assinava na Continente.

Jornalista e hoje cineasta premiado internacionalmente, Kléber Mendonça Filho publicava reportagens especiais na Continente, hoje uma das revistas de jornalismo cultural mais antigas em atividade no Brasil.

Quando nasceu, a revista estava mais voltada a assuntos da produção artística e intelectual.

Depois, agregou novos conteúdos à sua linha editorial e passou difundir a cultura no sentido múltiplo.

Desde 2024, a versão impressa é bilíngue (português e inglês) e publicada a cada três meses.

A Continente já teve como editores os jornalistas Homero Fonseca e Marco Polo Guimarães e Adriana Dória.

A atual edição, de número 280, tem na capa a multi-instrumentista paraibana Lucy Alves.

