Contratos valiosos e casa de R$ 140 milhões: detalhes da fortuna de Angelina Jolie, que faz 50 anos

Angelina Jolie está apagando as velinhas de seus 50 anos nesta quarta-feira (4). Quando se fala em sua trajetória profissional, a atriz tem muito a comemorar. Seu primeiro trabalho no cinema foi ainda aos 7 anos, no filme “Lookin’ to get out” (1982), mas a carreira decolou de fato com “Cyborg 2”, cerca de uma década depois. Ela se tornou uma das artistas mais bem pagas de Hollywood, faturando milhões a cada contrato.

Hoje, Angelina é dona de um patrimônio de nada menos que US$ 120 milhões, o equivalente a R$ 675 milhões na atual cotação, de acordo com a revista americana Cosmopolitan. O montante foi acumulado ao longo do tempo por meio de cachês valiosos para filmes e contratos publicitários — somente em uma campanha com a grife francesa Louis Vuitton, ela ganhou US$ 10 milhões.





Os filmes dos quais Angelina participa não ficam por baixo. Para interpretar a vilã-título de “Malévola”, a atriz recebeu nada menos que US$ 33 milhões, segundo a revista Time. Para a sequência do longa, “Malévola: dona do mal”, ela ganhou uma quantia semelhante.

As demais produções costumam pagar um valor mais abaixo, por óbvio, mas ainda assim alto. Por “O procurado”, ela recebeu US$ 15 milhões, segundo o Celebrity Net Worth. Já por “O bom pastor”, ganhou US$ 10 milhões, de acordo com a mesma publicação. De acordo com a BBC, o cachê da artista por “A lenda de Beowulf” foi de US$ 8 milhões.

Angelina mora, atualmente, em uma mansão histórica em Los Angeles. Na época, em 2017, a artista desembolsou aproximadamente US$ 25 milhões (R$ 140 milhões) pela casa que tem seis quartos, dez banheiros e piscina. A manutenção do imóvel, aliás, já foi classificada como sendo de um valor altíssimo.

De acordo com informações do site americano Radar on-line, entretanto, a atriz tem lidado, nos últimos anos, com dificuldades relacionadas a altos custos legais exigidos pelo conturbado divórcio, despesas de manutenção de uma luxuosa propriedade e gastos associados à criação dos seis filhos.

Fontes relataram ao site que Angelina, apesar de acumular uma fortuna considerável, sente os efeitos dos altos custos, especialmente aqueles relacionados aos honorários advocatícios do divórcio. Estima-se que a atriz tenha gasto mais de US$ 10 milhões apenas em questões legais relacionadas à separação.

