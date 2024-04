A- A+

BBB 24 Conversa com Camila? veja o que Lucas Henrique disse em vídeo publicado nesta quarta (10), pós-BBB Eliminado do Big Brother Brasil 24 na última terça-feira (9), Buda utilizou o seu perfil do Instagram para compartilhar uma mensagem com público

Eliminado do Big Brother Brasil 24 na última terça-feira (9), Lucas Henrique, o Buda, compartilhou um vídeo no seu perfil do Instagram, na tarde desta quarta-feira (10), agradecendo o carinho e apoio do público.



Além de ter pedido desculpas pelos erros cometidos no reality, o professor também comunicou o desejo de conversar com a ex-esposa, Camila Moura, depois que ele conseguir cumprir essa agenda pós-BBB.

Durante sua trajetória no programa, o capoeirista se aproximou de Giovanna Pitel, causando uma interpretação polêmica do público, que acusou o brother de ter tido a intenção de se relacionar com a sister dentro do confinamento.



Frustrada com a situação, Camila anunciou sua separação de Lucas, com ele ainda na casa mais vigiada do Brasil.

''Confinamento, ele mexe muito com a gente, foram 93 dias é um mundo paralelo que a gente vive lá dentro e isso é muito importante receber esse carinho de vocês. Quero pedir desculpas pessoas que eu ofendi com as minhas atitudes lá dentro, erros acontecem'', disse Buda no comunicado.

Ele ainda acrescentou: ''desculpa Camila também a gente ainda não conseguiu conversar porque realmente eu tô sem telefone''.

Camila conversou pela primeira vez com o Lucas, após a saída dele do BBB 24, durante o programa do Mais Você da Ana Maria Braga. Buda participava do Café da Manhã com o Eliminado, quando foi surpreendido pela aparição ao vivo da ex-esposa.

