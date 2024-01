A- A+

BBB 24 Conversa dos participantes sobre Vanessa é interrompida pela produção do BBB: "Sigam o jogo" Imediatamente, os participantes mudaram de assunto, mas orientação foi questionada por sister

Quando os participantes repercutiam a desistência de Vanessa Lopes, na tarde dest sexta-feira (19), a produção do programa interrompeu a conversa no Quarto Fada com um alerta aos jogadores. "Atenção, senhores: Sigam o jogo. O jogo continua pra vocês todos aí dentro. Portanto, sigam o jogo", ordenou a voz.

Imediatamente, os participantes mudaram de assunto. "Não pode falar?", questionou Alane. Leidy e Marcus ponderaram que era um assunto "muito pesado" e era melhor evitar.

Entenda

Vanessa Lopes decidiu deixar o programa na tarde de hoje (19). A criadora de conteúdo estava conversando com outros participantes e optou pela desistência.



