A- A+

BBB 24 Conversa sobre edredon, manipulação e muito pagode na primeira festa do BBB 24; confira O comando musical ficou por conta do grupo Menos é Mais, Soweto e do cantor Péricles; festa varou a madrugada

Não faltou animação e pagode na primeira festa do Big Brother Brasil (BBB 24), na noite desta quarta (10). Menos é Mais, Soweto e Péricles animaram o salão e os participantes dançaram muito, mas também jogaram. Teve clima de azaração, papo sobre edredom e estratégias de jogo.



Belo, atração convidada no show do Menos, surpreendeu a todos com sua entrada casa. O pagodeiro desceu do céu, literalmente, içado por um cabo. A entrada apoteótica do cantor, como não poderia deixar de ser, acabou viralizando nas redes, emocionando até Gracyanne Barbosa, sua esposa, que fez um post emocionada.



Pagode e "choro"

A noite não foi só de dança e diversão. Davise emocionou bastante com o show e foi às lágrimas. "Os caras estão ali. Eu nunca pensei passar por um momento desse não", disse. Outros participantes também choraram bastante com a apresentação de Péricles, que repercutiu bastante entre os internautas.

Azaração e conversas sobre edredom

Antes de começar a festa, Nizam já havia comentado com alguns brothers sobre seu interesse em Alane e que teria desistido em investir na sister por deixar claro suas intenções no programa, que não incluiam sexo. Na madrugada, os dois dançaram juntos e flertaram.



Ele mostrou surpresa com a boa performance da paraense na pista de dança. "Você rebola que é um absurdo!", disse. "Pena que não pode debaixo do edredom, né?", provocou. Alane, no entanto, desconversou. "Pode sozinha, eu rebolo muito sozinha", respondeu. Mas ela deixou uma pulga atrás da orelha do brother. "Quebrar promessa faz parte", disse, se referindo à promessa que fez a mãe sobre não fazer sexo.



Nizam também teve momento de flerte com Isabelle. Os dois dançaram juntos logo no início da festa e alguns brothers acharam que o rapaz também estava tentando algo com a sister, mas não houve nada além dessa paquera.

Em bate papo com Yasmin Brunet, Giovanna disse que não entrou no programa para fazer triângulo amoroso e que não tem nenhum interesse em ficar com um homem que esteja comprometido. Depois, Yasmin citou Alane. "É que ela é muito nova, ela tem 20 ou 21. Eu acho que rola uma atração, mas eu não sei se ele vai agir nisso porque ela é muito nova", declarou. "Só se ele for bobo", respondeu Giovanna.

Conversas sobre jogo

Davi e Maycon, que está no paredão com Giovanna e Yasmin Brunet, conversaram longamente. O motorista de aplicativo revelou sua intenção de votar no cozinheiro. "Se eu hoje eu tivesse a oportunidade de colocar uma pessoa no Paredão, eu botaria você", disse.

"Entra naquele Raio-x e diz: 'eu quero ganhar de quem joga e quem joga é Maycon'. Não adianta ganhar de planta, ganhar de planta é fácil demais. Ganhar do Fiuk qualquer um ganha. Ganha de mim!", declarou Maycon Além disso, ele deixou claro que não entrou no reality para ganhar, e sim para "viver até o último dia".

Após conversa com Maycon, Davi foi até Yasmin Brunet e disse achar que o cozinheiro escolar é manipulador. "Ele olhou para minha cara e falou assim: eu não vim para ganhar o jogo. Ele veio para cozinhar? Um cara desse para mim, ele é manipulador. Ele está manipulando a galera para vencer o jogo", afirmou o baiano.

Quem também tem se incomodado com as atitudes de Maycon no BBB 24 é MC Bin Laden. Durante uma conversa com Vanessa Lopes, Rodriguinho e Alane, o funkeiro revelou ter ficado desconfortável com o brother. "Hoje no quarto, quando estava lá, me senti um pouco desconfortável. A gente estava falando de vários assuntos e o Maycon deitou do meu lado e eu ali pensei: será que Maycon se aproximou de mim para ter uma força maior no Paredão?'", lembrou.

Maycon cai no choro

Pressionado pelo primeiro paredão, Maycon demonstrou estar abalado. Durante a festa, caiu no choro e foi consolado por Fernanda. "O jogo não é nosso, é do Brasilzão. Entrega", declarou Fernanda, que em seguida abraçou o brother.

O emparedado também foi consolado por Leidy Elin e Marcus Vinicius. "São quatro dias só, parece que a gente está aqui há uma semana. Então para de chorar", disse a trancista, tentando acalmar o colega de confinamento. O brother, então, confessou estar com medo. "O que tiver que ser, vai ser. Relaxe o coração", aconselhou o comissário de voo.

Veja também

BBB 24 Atração da primeira festa do "BBB 24": Belo tem mansão e carros de luxo